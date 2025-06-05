Полицейские нашли медвежонка в частном доме под Самарой

В Самарской области у местного жителя обнаружили медвежонка. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В частном доме в Волжском районе сотрудники уголовного розыска заметили беспокойное поведение собаки, которая несколько раз подбегала к двери в подвал. По требованию правоохранителей хозяина дома открыл дверь, внутри оказался маленький медвежонок.

Мужчина пояснил, что подобрал медвежонка на трассе, когда возвращался из Башкортостана.

О произошедшем сообщили сотрудникам Природоохранной прокуратуры, которые забрали малыша. Медвежонка передадут в зоопарк.