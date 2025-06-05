Полицейские нашли медвежонка в частном доме под Самарой

В Самарской области у местного жителя обнаружили медвежонка. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В частном доме в Волжском районе сотрудники уголовного розыска заметили беспокойное поведение собаки, которая несколько раз подбегала к двери в подвал. По требованию правоохранителей хозяина дома открыл дверь, внутри оказался маленький медвежонок.
Мужчина пояснил, что подобрал медвежонка на трассе, когда возвращался из Башкортостана.
О произошедшем сообщили сотрудникам Природоохранной прокуратуры, которые забрали малыша. Медвежонка передадут в зоопарк.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.