В Самаре временно не работал аэропорт Курумоч из-за опасности атаки БПЛА

В ночь на вторник, 10 июня, в 3:44 в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Росавиации, в 4:30 "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропорту Курумоч".
Однако позже, около 6:00, ограничения в аэропорту были сняты.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.