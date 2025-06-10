В Самаре временно не работал аэропорт Курумоч из-за опасности атаки БПЛА

В ночь на вторник, 10 июня, в 3:44 в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Росавиации, в 4:30 "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропорту Курумоч".

Однако позже, около 6:00, ограничения в аэропорту были сняты.