Самарская область вышла в лидеры по заявкам на профориентационный курса "Россия — мои горизонты"

По итогам учебного года профориентационный курс "Россия — мои горизонты" охватил более 8 млн школьников из всех регионов страны. Общество "Знание" в партнерстве с "Билетом в будущее" через современные форматы и инструменты познакомили учащихся с ключевыми достижениями России в промышленности, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, торговле, государственном управлении и других отраслях, а также способствовали формированию профессионального самоопределения у подростков.

В течение учебного года в рамках курса "Россия — мои горизонты" в школах по всей стране прошли 34 внеурочных занятия профориентационной направленности для учеников 6–11 классов. Из них 20 уроков были отраслевыми и реализовывались совместно с партнерами. Для сопровождения курса и ознакомления с востребованными профессиями Обществом "Знание" было подготовлено 123 видеоролика общей продолжительностью почти 11 часов.

"Профориентация — это не просто выбор профессии, это выбор будущего. Курс "Россия — мои горизонты" помогает подросткам увидеть реальные перспективы, вдохновляет, дает опору и уверенность. Мы рады, что наши видеоматериалы стали неотъемлемой частью этих занятий — интерес со стороны школьников, родителей и педагогов подтверждает значимость и своевременность проекта", — рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Учебные видеоматериалы стали востребованным инструментом для учителей: ролики были скачены свыше 3 млн раз, а их общий охват на странице "Знания" во ВКонтакте составил около 19,3 млн просмотров. Лидером по интересу стала тема "Россия для здоровья: аграрные решения будущего" — ее посмотрели более 1,6 млн раз. Также для школьников прошли три открытых урока с ведущими экспертами отраслей — председателем Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, членом фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаевым, советским и российским кинорежиссером, народным артистом РФ Алексеем Учителем и участником специальной военной операции, Героем РФ Андреем Митяшиным.

Регионами-лидерами по количеству заявок от школьников, записавшихся на посещение профориентационных занятий в рамках курса стали Самарская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская, Челябинская, Омская и Новосибирская области.

В рамках курса для закрепления материалов отраслевых занятий был проведен тематический цикл чемпионата Знание.Игра — восемь интеллектуальных игр, в которых приняли участие почти 20 тыс. школьников. Победители получили возможность присоединиться к профориентационным экскурсиям: из 10 запланированных выездов уже состоялись пять. Компания ГК "Автодор" организовала для 39 школьников посещение Пулковской развязки, где им рассказали о ходе строительства альтернативного маршрута движения к аэропорту Пулково. 64 школьника из девяти регионов России при поддержке Госкорпорации "Росатом" посетили экскурсию "Атомная перспектива: научные достижения, инновации и карьерные возможности в отрасли", проходившую в музее "АТОМ" на ВДНХ. Также были организованы экскурсии на предприятия Госкорпорации Ростех и по высокотехнологичным лабораториям МСХА им. К. А. Тимирязева.

Партнерами курса выступили МВД России, ПАО "Аэрофлот", ОАО "РЖД", ПАО "РусГидро", компания СИБУР, музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", анимационных фильмов "Союзмультфильм" и другие.

В этом году в отраслевых роликах "Знания" снималась фигуристка Камила Валиева. Курс "Россия — мои горизонты" — инициатива Министерства просвещения РФ. Он реализуется в рамках нацпроекту "Молодежь и дети" Фондом гуманитарных проектов, Федеральным оператором Единой модели профориентации "Билет в будущее" в России. Российское общество "Знание" выступает его партнером.