Самарская область вышла в лидеры по заявкам на профориентационный курса "Россия — мои горизонты"

По итогам учебного года профориентационный курс "Россия — мои горизонты" охватил более 8 млн школьников из всех регионов страны. Общество "Знание" в партнерстве с "Билетом в будущее" через современные форматы и инструменты познакомили учащихся с ключевыми достижениями России в промышленности, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, торговле, государственном управлении и других отраслях, а также способствовали формированию профессионального самоопределения у подростков.
В течение учебного года в рамках курса "Россия — мои горизонты" в школах по всей стране прошли 34 внеурочных занятия профориентационной направленности для учеников 6–11 классов. Из них 20 уроков были отраслевыми и реализовывались совместно с партнерами. Для сопровождения курса и ознакомления с востребованными профессиями Обществом "Знание" было подготовлено 123 видеоролика общей продолжительностью почти 11 часов.
"Профориентация — это не просто выбор профессии, это выбор будущего. Курс "Россия — мои горизонты" помогает подросткам увидеть реальные перспективы, вдохновляет, дает опору и уверенность. Мы рады, что наши видеоматериалы стали неотъемлемой частью этих занятий — интерес со стороны школьников, родителей и педагогов подтверждает значимость и своевременность проекта", — рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Учебные видеоматериалы стали востребованным инструментом для учителей: ролики были скачены свыше 3 млн раз, а их общий охват на странице "Знания" во ВКонтакте составил около 19,3 млн просмотров. Лидером по интересу стала тема "Россия для здоровья: аграрные решения будущего" — ее посмотрели более 1,6 млн раз. Также для школьников прошли три открытых урока с ведущими экспертами отраслей — председателем Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, членом фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаевым, советским и российским кинорежиссером, народным артистом РФ Алексеем Учителем и участником специальной военной операции, Героем РФ Андреем Митяшиным.
Регионами-лидерами по количеству заявок от школьников, записавшихся на посещение профориентационных занятий в рамках курса стали Самарская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская, Челябинская, Омская и Новосибирская области.
В рамках курса для закрепления материалов отраслевых занятий был проведен тематический цикл чемпионата Знание.Игра — восемь интеллектуальных игр, в которых приняли участие почти 20 тыс. школьников. Победители получили возможность присоединиться к профориентационным экскурсиям: из 10 запланированных выездов уже состоялись пять. Компания ГК "Автодор" организовала для 39 школьников посещение Пулковской развязки, где им рассказали о ходе строительства альтернативного маршрута движения к аэропорту Пулково. 64 школьника из девяти регионов России при поддержке Госкорпорации "Росатом" посетили экскурсию "Атомная перспектива: научные достижения, инновации и карьерные возможности в отрасли", проходившую в музее "АТОМ" на ВДНХ. Также были организованы экскурсии на предприятия Госкорпорации Ростех и по высокотехнологичным лабораториям МСХА им. К. А. Тимирязева.
Партнерами курса выступили МВД России, ПАО "Аэрофлот", ОАО "РЖД", ПАО "РусГидро", компания СИБУР, музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", анимационных фильмов "Союзмультфильм" и другие.
В этом году в отраслевых роликах "Знания" снималась фигуристка Камила Валиева. Курс "Россия — мои горизонты" — инициатива Министерства просвещения РФ. Он реализуется в рамках нацпроекту "Молодежь и дети" Фондом гуманитарных проектов, Федеральным оператором Единой модели профориентации "Билет в будущее" в России. Российское общество "Знание" выступает его партнером.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...