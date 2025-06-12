Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нерасселении аварийного дома в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о длительном нерасселении аварийного дома в Самаре, сообщает Информационный центр ведомства.
Речь идет о многоквартирном доме на ул. Рабочей, являющимся объектом культурного наследия регионального значения. Деревянное здание, 1908 года постройки, в 2018 г. признано аварийным из-за высокой степени износа, образовавшихся сквозных трещин в стенах, прогнивших межэтажных перекрытий. Кроме того, в жилых помещениях отсутствует горячее водоснабжение, электрическая проводка пришла в непригодное состояние. Многочисленные обращения результатов не принесли, до настоящего времени равнозначное жилье или компенсационные выплаты гражданам не предоставлены.
В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад.
Председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.