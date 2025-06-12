Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нерасселении аварийного дома в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о длительном нерасселении аварийного дома в Самаре, сообщает Информационный центр ведомства.

Речь идет о многоквартирном доме на ул. Рабочей, являющимся объектом культурного наследия регионального значения. Деревянное здание, 1908 года постройки, в 2018 г. признано аварийным из-за высокой степени износа, образовавшихся сквозных трещин в стенах, прогнивших межэтажных перекрытий. Кроме того, в жилых помещениях отсутствует горячее водоснабжение, электрическая проводка пришла в непригодное состояние. Многочисленные обращения результатов не принесли, до настоящего времени равнозначное жилье или компенсационные выплаты гражданам не предоставлены.

В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад.

Председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.