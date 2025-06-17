В Тольятти подросток на мопеде пытался скрыться от полиции

В Тольятти на 18 км дороги Тольятти - Ташелка сотрудники Госавтоинспекции, предположив, что за рулем находится ребенок, попытались остановить водителя мопеда для проверки документов.

Мопедист проигнорировал требование инспекторов ДПС и предпринял попытку скрыться.

Стараясь оторваться от погони, водитель совершал опасные маневры, неоднократно выезжая на встречную полосу. Преследование на высоких скоростях длилось более пятнадцати минут, за это время гонщик неоднократно грубо нарушал ПДД РФ (увеличивал скорость и препятствовал обгону), чем создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

Поняв, что уехать не удастся, бросил мопед и попытался убежать, но после непродолжительной погони его задержали полицейские.

Полицейские установили личность правонарушителя: 15-летний житель Тольятти оказался за рулем мопеда с разрешения взрослых. В отношении собственника транспортного средства за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения (согласно требований ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ), вынесено постановление по делу об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Все материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ставропольскому району для решения вопроса о привлечении к ответственности законных представителей подростка.