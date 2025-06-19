В Самаре за массовую молитву оштрафовали руководителя местного общества мусульман

В Самаре за массовую молитву оштрафован по решению суда руководитель местного общества мусульман. Об этом сообщает Ассоциация сотрудников силовых структур "Воин" в своем телеграм-канале.

"Проверку месяц назад начало проводить по жалобам жильцов на молебный дом следственное Управление СК РФ по Самарской области", - отмечается в сообщении.

Ранее, в конце мая 2025 года, ассоциация сообщала, что жители поселка Мехзавод жалуются на массовые намазы, которые местные мусульмане устроили прямо у них во дворе. По словам горожан, акция не была согласована и является незаконной. Люди сообщали в соцсетях, что боятся выпускать на улицу детей, и спрашивали, почему нельзя помолиться в мечети.

На молельный дом, находящийся по соседству, жаловались еще в прошлом году - жильцы писали, что вокруг заведения постоянно намусорено, а по мусульманским праздникам до ночи звучат громкая музыка и проповеди.