В Самаре за массовую молитву оштрафовали руководителя местного общества мусульман

В Самаре за массовую молитву оштрафован по решению суда руководитель местного общества мусульман. Об этом сообщает Ассоциация сотрудников силовых структур "Воин" в своем телеграм-канале.
"Проверку месяц назад начало проводить по жалобам жильцов на молебный дом следственное Управление СК РФ по Самарской области", - отмечается в сообщении.
Ранее, в конце мая 2025 года, ассоциация сообщала, что жители поселка Мехзавод жалуются на массовые намазы, которые местные мусульмане устроили прямо у них во дворе. По словам горожан, акция не была согласована и является незаконной. Люди сообщали в соцсетях, что боятся выпускать на улицу детей, и спрашивали, почему нельзя помолиться в мечети.
На молельный дом, находящийся по соседству, жаловались еще в прошлом году - жильцы писали, что вокруг заведения постоянно намусорено, а по мусульманским праздникам до ночи звучат громкая музыка и проповеди.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы