Самарца оштрафовали на 25 тыс. рублей за ловлю сазанов

Судебные приставы Красноглинского района оштрафовали самарца на 25 тысяч рублей за незаконно выловленных сазанов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
"Рыбак выловил несколько особей рыбы незаконным способом — с помощью самодельной снасти, тем самым причинив значительный ущерб водным биологическим ресурсам", — прокомментировали в управлении.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.