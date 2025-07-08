Самарца оштрафовали на 25 тыс. рублей за ловлю сазанов

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Судебные приставы Красноглинского района оштрафовали самарца на 25 тысяч рублей за незаконно выловленных сазанов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.