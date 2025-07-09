В Самарской области нефтяная авария спровоцировала загрязнение сельхозземель

В четверг, 3 июля, Управление Россельхознадзора провело обследование в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Причиной обследования стала полученная информация о разливе нефтесодержащей жидкости на сельхозучастке из-за порыва трубопровода одной из компаний.

В управлении сообщили, что произошел разлив нефти и загрязнение сельскохозяйственных земель.

"Порыв был устранен нефтяной компанией, но плодородный слой в ходе аварийных работ оказался перемешан с минеральным грунтом. Площадь нарушений — 506 кв. м", — отмечается в сообщении ведомства.

Пробы почвы отправлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ" для анализа на химико-токсические и агрохимические показатели. По результатам экспертизы будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, нефть разлилась еще в 27 мая. ЧП произошло в районе н. п. Новые Ключи.

"В 17:00 28 мая загрязненная территория очищена, всего вывезено 32 кубических метра загрязненного грунта, завезено 40 кубических метров чистого грунта", — отмечается в сообщении.