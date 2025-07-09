В Самарской области нефтяная авария спровоцировала загрязнение сельхозземель

В четверг, 3 июля, Управление Россельхознадзора провело обследование в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Причиной обследования стала полученная информация о разливе нефтесодержащей жидкости на сельхозучастке из-за порыва трубопровода одной из компаний.
В управлении сообщили, что произошел разлив нефти и загрязнение сельскохозяйственных земель.
"Порыв был устранен нефтяной компанией, но плодородный слой в ходе аварийных работ оказался перемешан с минеральным грунтом. Площадь нарушений — 506 кв. м", — отмечается в сообщении ведомства.
Пробы почвы отправлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ" для анализа на химико-токсические и агрохимические показатели. По результатам экспертизы будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.
Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, нефть разлилась еще в 27 мая. ЧП произошло в районе н. п. Новые Ключи.
"В 17:00 28 мая загрязненная территория очищена, всего вывезено 32 кубических метра загрязненного грунта, завезено 40 кубических метров чистого грунта", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.