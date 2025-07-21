Самарские полицейские разыскали электросамокатчика, катавшего пассажирку на плечах

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции установили личность самокатчика, катавшего пассажирку на плечах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, по ул. Куйбышева в Самаре мужчина едет на самокате, а на плечах у него находилась пассажирка.

В результате представители кикшеринговой компании заблокировали аккаунт нарушителя и оштрафовали. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку.

Полицейские напоминают пользователям электросамокатов о важности соблюдения ПДД и недопустимости опасных экспериментов на дорогах.