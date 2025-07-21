Самарские полицейские разыскали электросамокатчика, катавшего пассажирку на плечах

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции установили личность самокатчика, катавшего пассажирку на плечах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, по ул. Куйбышева в Самаре мужчина едет на самокате, а на плечах у него находилась пассажирка.
В результате представители кикшеринговой компании заблокировали аккаунт нарушителя и оштрафовали. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку.
Полицейские напоминают пользователям электросамокатов о важности соблюдения ПДД и недопустимости опасных экспериментов на дорогах.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.