В Самарской области поймали 80 пьяных водителей за три дня

За три дня, с 25 по 27 июля. в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 80 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1200 различных нарушений ПДД. Так, 327 человек нарушили правила тонировки, 41 — неправильно перевозил детей, еще 116 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 16 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А самих пешеходов поймали на нарушении ПДД два раза. Еще 95 нарушений зафиксировали со стороны мотоциклистов.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.