В Самарской области поймали 80 пьяных водителей за три дня

За три дня, с 25 по 27 июля. в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 80 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1200 различных нарушений ПДД. Так, 327 человек нарушили правила тонировки, 41 — неправильно перевозил детей, еще 116 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 16 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А самих пешеходов поймали на нарушении ПДД два раза. Еще 95 нарушений зафиксировали со стороны мотоциклистов.