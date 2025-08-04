55 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 1 по 3 августа, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 55 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области