55 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 1 по 3 августа, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 55 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы выявили более 1100 разных нарушений ПДД. Так, 216 человек нарушили правила тонировки, 41 — неправильно перевозил детей, 100 — проигнорировали ремни безопасности.
Кроме того, 13 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД 12 раз. 40 нарушений выявили со стороны мотоциклистов.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.