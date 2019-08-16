Один из отравившихся под Сызранью мигрантов умер в больнице

В Самарской области скончался один из 69 мигрантов из Узбекистана, госпитализированных с отравлением месяц назад. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, на сегодняшний день в лечебных учреждениях остаются 55 из 69 отравившихся мигрантов, а 13 уже выписаны.

69 мигрантов могли отравиться крысиным ядом Мигранты из Узбекистана, поступившие в больницы региона с острым отравлением из Сызранского района, могли стать жертвой крысиного яда.

Напомним, что 17 июля в больницы Самары и Тольятти были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Все они работали в садоводческом предприятии "Кошелевский посад".

Препарат, которым отравились люди, пока точно не установлен и исследования могут продолжаться не один месяц. Но предположительно, работники могли отравиться препаратом из группы дикумаринов.