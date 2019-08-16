Один из отравившихся под Сызранью мигрантов умер в больнице

В Самарской области скончался один из 69 мигрантов из Узбекистана, госпитализированных с отравлением месяц назад. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в министерстве здравоохранения региона.
По данным ведомства, на сегодняшний день в лечебных учреждениях остаются 55 из 69 отравившихся мигрантов, а 13 уже выписаны.
Напомним, что 17 июля в больницы Самары и Тольятти были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Все они работали в садоводческом предприятии "Кошелевский посад".
Препарат, которым отравились люди, пока точно не установлен и исследования могут продолжаться не один месяц. Но предположительно, работники могли отравиться препаратом из группы дикумаринов.
Дикумарин - антикоагулянт, снижает вязкость крови и ее свертываемость. Используется в крысиных ядах - животные погибают от множественных кровотечений.