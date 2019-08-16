16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один из отравившихся под Сызранью мигрантов умер в больнице Для француза запросили год колонии за подкуп полицейского В Самаре вынесен приговор банде киднеперов Предполагаемый виновник ДТП на Кряжском шоссе - владелец компании "Геостар" Командир самолета, севшего на кукурузное поле в Подмосковье, работал в Сызрани

Происшествия

Один из отравившихся под Сызранью мигрантов умер в больнице

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области скончался один из 69 мигрантов из Узбекистана, госпитализированных с отравлением месяц назад. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, на сегодняшний день в лечебных учреждениях остаются 55 из 69 отравившихся мигрантов, а 13 уже выписаны.

69 мигрантов могли отравиться крысиным ядом 69 мигрантов могли отравиться крысиным ядом
Мигранты из Узбекистана, поступившие в больницы региона с острым отравлением из Сызранского района, могли стать жертвой крысиного яда.

Напомним, что 17 июля в больницы Самары и Тольятти были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Все они работали в садоводческом предприятии "Кошелевский посад".

Препарат, которым отравились люди, пока точно не установлен и исследования могут продолжаться не один месяц. Но предположительно, работники могли отравиться препаратом из группы дикумаринов.

Дикумарин - антикоагулянт, снижает вязкость крови и ее свертываемость. Используется в крысиных ядах - животные погибают от множественных кровотечений.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1