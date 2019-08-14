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69 мигрантов могли отравиться крысиным ядом

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мигранты из Узбекистана, поступившие в больницы региона с острым отравлением из Сызранского района, могли стать жертвой крысиного яда.

Фото: pixnio.com

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс и.о. главного врача тольяттинского городской больницы № 1 Леонид Разливинских, препарат, которым отравились люди пока точно не установлен и исследования могут продолжаться не один месяц. Однако, по его словам, предположительно пострадавшие могли отравиться препаратом из группы дикумаринов.

Дикумарин — антикоагулянт, снижает вязкость крови и ее свертываемость. Используется в крысиных ядах — животные погибают от множественных кровотечений.

Леонид Разливинских сообщил, что по состоянию на среду, 14 августа, в токсикологическом отделении горбольницы № 1 остается на лечении 41 из 44 поступивших с отравлением. Трое были выписаны как выздоровевшие.

От комментариев по поводу состояния пациентов медик воздержался, но пояснил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Процесс лечения находится на контроле в министерстве здравоохранения Самарской области. К пациентам приезжают врачи из Самары и даже из Москвы.

Напомним, 17 июля в больницы Самары и Тольятти были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Все они работали в садоводческом предприятии "Кошелевский посад".

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