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Почти 60 узбекистанцев остаются в самарских больницах после отравления

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Почти 60 узбекистанцев остаются в больницах Самарской области после отравления, сообщает радио Sputnik со ссылкой на представителя минздрава региона.

"Пятьдесят семь граждан Узбекистана находятся в лечебных учреждениях Самарской области, еще 12 — выписали", — сказал собеседник издания.

Напомним, 17 июля в Самарской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

Несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Как позже уточнили в МИД, они работали на предприятии "Кошелевский посад".

Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

Причины массового отравления до сих пор выясняются.

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