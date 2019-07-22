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Трое из 69 отравившихся под Сызранью иностранцев находятся в реанимации

СЫЗРАНЬ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три гражданина Узбекистана из 69 отравившихся под Сызранью сейчас находятся в реанимации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Всего с 16 июля в больницы Самары и Тольятти были госпитализировали с признаками пищевого отравления 69 иностранных граждан — работников компании ООО "Кошелевский посад" из пос. Кошелевка Сызранского района.

Как пояснили в минздраве, три человека находятся в отделении реанимации. Их состояние стабильное, тяжелое.

В минздраве подчеркнули, что госпитализированным оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Доследственную проверку по факту их отравления ведет СУ СК РФ по Самарской области.

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