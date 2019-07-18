МИД Узбекистана: под Сызранью отравилось 68 граждан республики

Число отравившихся в Сызранском районе граждан Узбекистана составило 68 человек, сообщает Министерство иностранных дел республики.

"По информации Генерального консульства нашей страны в г. Казани (Россия), 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии "Кошелевский посад" в Самарской области, с диагнозам "отравление неустановленным веществом" госпитализированы", — говорится в сообщении МИДа.

Работодатель проинформировал Генконсульство, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением.

Напомним, ранее сообщалось о 46 госпитализированных мужчинах.

По данным СК СК по Самарской области, проводящего проверку по данному факту, они были госпитализированы 16 и 17 июля с признаками отравления различной степени тяжести.

"По предварительным данным, в 2019 г. в Самарскую область приехали заниматься сельскохозяйственными работами 60 человек из Узбекистана, — сообщали в следствии. — Они жили обособленно в доме в Сызранском районе, готовили себе еду самостоятельно".

В министерстве здравоохранения сообщали, что у госпитализированных наблюдались признаки пищевого отравления.