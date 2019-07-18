16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МИД Узбекистана: под Сызранью отравилось 68 граждан республики В Сызранском районе 46 человек госпитализировали с отравлением В Тольятти утонул 14-летний подросток В Ярославской области на Волге столкнулись теплоход из Самары и яхта У пляжа санатория "Волга" утонул мужчина

Чрезвычайные происшествия Происшествия

МИД Узбекистана: под Сызранью отравилось 68 граждан республики

СЫЗРАНЬ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати

Число отравившихся в Сызранском районе граждан Узбекистана составило 68 человек, сообщает Министерство иностранных дел республики.

"По информации Генерального консульства нашей страны в г. Казани (Россия), 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии "Кошелевский посад" в Самарской области, с диагнозам "отравление неустановленным веществом" госпитализированы", — говорится в сообщении МИДа.

Работодатель проинформировал Генконсульство, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением.

Напомним, ранее сообщалось о 46 госпитализированных мужчинах.

По данным СК СК по Самарской области, проводящего проверку по данному факту, они были госпитализированы 16 и 17 июля с признаками отравления различной степени тяжести.

"По предварительным данным, в 2019 г. в Самарскую область приехали заниматься сельскохозяйственными работами 60 человек из Узбекистана, — сообщали в следствии. — Они жили обособленно в доме в Сызранском районе, готовили себе еду самостоятельно".

В министерстве здравоохранения сообщали, что у госпитализированных наблюдались признаки пищевого отравления.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4