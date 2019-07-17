В Сызранском районе 46 человек госпитализировали с отравлением

Из с. Кошелевка Сызранского района 16 и 17 июля 46 мужчин — граждан Узбекистана госпитализировали с признаками отравления различной степени тяжести. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В связи с этим следственный отдел по Сызрани областного СУ СК начал доследственную проверку.

"По предварительным данным, в 2019 г. в Самарскую область приехали заниматься сельскохозяйственными работами 60 человек из Узбекистана, — сообщают в следствии. — Они жили обособленно в доме в Сызранском районе, готовили себе еду самостоятельно".

Попавшим в больницу оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, их здоровью нанесен вред небольшой и средней тяжести.

"Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в СУ СК.