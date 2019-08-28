Как спрашивать и говорить о деньгах на собеседовании

Не все указывают в резюме желаемую зарплату. Но на собеседовании или даже раньше — при первом телефонном разговоре с рекрутером — вас обязательно спросят о зарплатных ожиданиях. Как отвечать на этот вопрос и не отпугнуть нанимателя высоким "ценником", разбираемся вместе с экспертами.

По данным hh.ru, самая частая причина отказа работодателей потенциальным кандидатам на вакансию — несоответствие зарплатных предложений и ожиданий (эту причину назвали 63% респондентов). Как же писать в резюме и говорить на собеседовании о зарплате, чтобы не отпугнуть потенциального работодателя?

Что рекрутеры думают про резюме, где не указана зарплата

Единого мнения нет. Одни HR-менеджеры в любом случае рассматривают сумму, указанную в резюме, только как старт для диалога и готовы выяснить пожелания соискателя, если он не указал их в резюме. Другие рекрутеры предпочитают направлять предложения только тем, кто обозначил свои зарплатные ожидания.

"Указывать желаемую заработную плату в резюме — это уже начало диалога между рекрутером и кандидатом, - считает Александра Дутчак, HR-менеджер компании "Модерн стайл". - В крупных компаниях с определенным фондом оплаты труда, как правило, есть ставки, которые предлагаются на вакансию. Это происходит независимо от того, указывает ли кандидат самый низкий порог рассматриваемых предложений или высокий".

Как построить разговор о повышении зарплаты Отстаивать чужие интересы иногда легче, чем свои. Если вы знаете, что заслуживаете большего, поговорите с руководителем о повышении зарплаты. HeadHunter <a href="https://samara.hh.ru/article/301510?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=misc_app_ex_240819&utm_content=article301510">попросил</a> бизнес-тренера Андрея Анучина рассказать, как извлечь из этих переговоров пользу — вне зависимости от их результата.

"По нашему опыту общения с рекрутерами — указывать в резюме уровень заработной платы не критично важно, этот пункт остается на усмотрение соискателя. Рекрутер, как правило, уточнит желаемую зарплатную "вилку" при первичном скрининговом интервью. Наша рекомендация соискателям, решившим указать зарплату в резюме: прежде адекватно оцените свою стоимость на рынке с учетом текущих навыков, достижений и соотнесите с возможностями рынка и конкретной компании", — говорит Екатерина Александрова, старший HR-консультант кадровой компании ManpowerGroup.

"Рекрутеры в большинстве своем не любят резюме, где не указана желаемая заработная плата, - утверждает Елена Лондарь, консультант "Премии HR-бренд". - Вряд ли кому-то нравится выслушивать возмущение кандидата, считающего предложение о заработной плате неадекватным его высоким запросам. Поэтому в последнюю очередь рекрутер будет предлагать вакансию кандидату, который не указал зарплату".

Некоторые позиции изначально не предполагают, что кандидат станет афишировать свои зарплатные ожидания. Например, в резюме топ-менеджера или руководителя — эксперта в специфической отрасли вряд ли будет указан желаемый оклад. Также ожидаемую зарплату не склонны указывать специалисты, которые очень востребованы на рынке труда. С такими кандидатами обсуждение условий происходит по индивидуальному сценарию.

"Есть разработчики и специалисты ИТ-сферы, которые диктуют любые условия: они могут вообще ничего не указывать, и их все равно будут покупать и переманивать. А на рынке страхования и финансовых услуг выбор кандидатов большой, поэтому специалисты здесь готовы соглашаться на те условия, которые им предлагают", - говорит Елена Лондарь.

Нельзя знать заранее, к какому рекрутеру попадет в руки ваше резюме. Поэтому, если у вас нет особых причин, по которым вы не хотели бы раскрывать свои зарплатные ожидания, лучше обозначить их.

"Указав желаемую зарплату, соискатель экономит свое время и время рекрутеров на этапе сбора информации об ожиданиях. Конкретная сумма позволит сразу привлечь внимание компаний, которые готовы обеспечить этот уровень вознаграждения", — объясняет Мария Хаустова-Негода, коуч, эксперт по оценке и развитию бизнес-компетенций.

Работает ли принцип "чем больше, тем лучше"

Завысить зарплату в резюме, чтобы оставить себе пространство для маневра, — распространенная тактика среди соискателей. Но в таком случае есть опасность не дойти до этапа "торгов" из-за стандартных фильтров по уровню зарплаты: "У многих соискателей есть страх "продешевить", поэтому некоторые указывают завышенный желаемый доход, лишая себя возможности попасть в число привлекательных кандидатов", — говорит Александра Дутчак.

Аргументы для повышения зарплаты: хорошие и плохие примеры Начало осени — удачное время для обсуждения повышения зарплаты. Компании скоро начнут утверждать бюджеты на следующий год — есть шанс если не получить прибавку сразу, то заложить ее в планы на начало зимы. Но говорить с руководством о деньгах всегда непросто. Давайте разберемся, как это можно сделать, чтобы сработало.

Иногда высокая зарплата, указанная в резюме, помогает отсеять неинтересные предложения работы. Это сработает, если вы профессионал и не хотите получать вакансии, рассчитанные на начинающего специалиста с низкими зарплатными ожиданиями. "Я сам звонил соискателям, которые указали значительно более высокую зарплату, чем в среднем по рынку. И кандидаты открыто говорили, что они специально установили такую планку. Если кандидат укажет зарплату чуть ниже, чем средняя в его отрасли, он сможет расширить поток предложений", — объясняет Сергей Афанасьев, руководитель отдела подбора персонала в RETAIL SERVICE COMPANY.

"Я не рекомендую указывать завышенную сумму, потому что во время собеседования очень легко выяснить реальную стоимость кандидата, - считает Елена Лондарь. - Например, проверить, обладает ли он теми компетенциями, за которые работодатель готов платить высокую зарплату. Если есть из кого выбирать, работодатель будет стремиться предложить вакансию лучшему кандидату за меньшие деньги".

Специалисту, который работает в одной компании несколько лет подряд и не следит за рынком, сложно адекватно оценить себя. Изучив предложения в своей сфере и опросив коллег из других компаний, вы можете примерно определить собственную стоимость на рынке труда.

Когда спрашивать о деньгах

Работодатели тоже не всегда указывают зарплату в вакансиях. Если и вы не написали уровень желаемой зарплаты, получается игра в кошки-мышки. Стоит ли спрашивать про зарплату "в лоб" на первой же встрече или при первом же телефонном разговоре? Не покажет ли это нанимателю, что деньги для вас — главный или вообще единственный критерий в поиске работы.

Спрашивать про деньги — абсолютно нормально. "Можно и на первой встрече, потому что это снимает множество вопросов для последующего общения с кандидатом", — объясняет Елена Лондарь.

Главное выбрать удачный момент. Иногда рекрутеры с пониманием относятся к тому, что кандидата интересует в первую очередь именно зарплата. "Сейчас время — ресурс более ценный, чем деньги. Поэтому вполне корректно начать разговор с вопроса о размере оплаты, подчеркнув, что вы цените время работодателя и свое, именно поэтому данный нюанс хотели бы прояснить в первую очередь", — говорит Мария Хаустова-Негода.

Белые пятна в опыте работы: о чем не стоит молчать в резюме Опыт - главное, что интересует потенциального работодателя в вашем резюме. Где вы работали раньше, чем занимались, каких успехов достигли - вот что он хочет знать, открывая резюме. Но бывают особые случаи, когда не вполне очевидно, как заполнять этот раздел.

Но довольно часто работодатели ищут людей, у которых заинтересованность в работе не ограничивается деньгами. Не зная, какая позиция у рекрутера, который проводит с вами собеседование, лучше перенести вопрос про деньги на середину или конец встречи.

"Когда кандидат задает вопрос про зарплату сразу, при первом разговоре по телефону или в начале встречи, еще до выяснения функционала, можно сделать вывод, что деньги сейчас для него ключевой мотив. Это ни хорошо, ни плохо. Это показатель того, как кандидат будет принимать решение и чему он отдаст предпочтение", - говорит Мария Хаустова-Негода.

Однако большинству компаний все еще хочется, чтобы в команду приходили не только за "деньгами". И поэтому лицо, принимающее решение о кандидате, может неправильно интерпретировать активную позицию по оплате труда как желание только обогатиться.

Разговор о деньгах может смутить нанимателя, если перед этим вы не прояснили задачи и круг обязанностей, считает Екатерина Александрова: "Обсуждать зарплату лучше ближе к окончанию первой встречи или оставить на последующие встречи с работодателем. Внимание соискателя прежде всего к содержанию работы, интерес к задачам, которые предстоит решать, повышают его ценность в глазах работодателя. Приходя на собеседование, помните: в первую очередь вы продавец и только потом — покупатель".

Но бывают исключения. Например, специалист по продажам должен иметь высокую мотивацию на зарабатывание денег, поэтому разговор о зарплате — обязательная часть собеседования для такого кандидата. "Соискатели для продающих подразделений всегда говорят о деньгах с порога, и для такой сферы это нормально. Люди приходят зарабатывать деньги, поэтому никакого нарушения делового этикета здесь быть не может", — говорит Елена Лондарь.

"Для вакансий с массовым подбором — грузчик, продавец, водитель погрузчика — вопрос о деньгах тоже уместен на первом же этапе собеседования. Кандидаты, как правило, всегда задают вопрос о зарплате в первую очередь", — говорит Сергей Афанасьев. Связано это с тем, что при найме на такие позиции собеседования проходят быстро и не предполагают обсуждения каких-либо особых условий.

А вот позиция профессионала, специалиста или топ-менеджера, по словам Сергея, требует другого подхода. "В этом случае вопросы о зарплате в самом начале беседы будут не совсем уместны, — объясняет он. — Важнее разобраться с взаимными ожиданиями: насколько человек подходит под вакансию, насколько ему близок функционал, который предлагается в позиции. И только после этого стоит переходить к обсуждению компенсационного пакета. Зарплата здесь будет только одной из его составляющих".

Торговаться или нет

Негибкое зарплатное предложение сложно изменить в свою пользу. Если ставки на конкретные позиции в компании четко определены, скорее всего, наниматель при всем желании не сможет предложить вам больше. Исключительные условия для новичка очень быстро станут известны другим сотрудникам, и это создаст дополнительную напряженность в коллективе. Если же работодатель готов вести переговоры о зарплате, лучше подготовиться к ним заранее:

"Важно определить для себя три цифры. Первую — минимальную, ниже которой вы не согласитесь на предложение, каким бы оно ни было привлекательным по остальным параметрам. Вторую — идеальную для вас. Но эта цифра не должна превышать максимум, характерный для отрасли, функции и вашего профессионального уровня. Третья цифра — это нечто среднее между первыми двумя, комфортный для вас уровень", - говорит Екатерина Александрова.

Лайфхак для претендента: как унять волнение перед собеседованием Вас пригласили на собеседование? Поздравляем! Расскажем, что делать, если вы очень волнуетесь, а до встречи осталось всего несколько часов. Самым тревожным помогут упражнения, правильная подготовка к разговору и хороший настрой во время него.

Высокие запросы должны быть подкреплены реальной ценностью вашей работы для компании. Называя желаемую зарплату выше средней по рынку, надо быть готовым к тому, что рекрутер проверит адекватность вашей оценки собственных навыков: "У меня были случаи, когда кандидат хотел зарплату выше рынка, но в процессе переговоров мы приходили к тому, что его компетенции и опыт не стоят столько, сколько он просит. Бывало, человек уходил думать или проходил еще через несколько собеседований в других компаниях с тем же результатом, получал обратную связь, а потом возвращался ко мне с более адекватными зарплатными ожиданиями, готовый получать новый опыт, расти и претендовать на больший доход", — рассказывает Елена Лондарь.

"Если кандидат просит зарплату выше той вилки, которую предлагает компания, то я говорю прямо, что на этой позиции условия ниже, - считает Александра Дутчак. - Я предпочитаю быть честной с кандидатами, сохраняя репутацию компании. Если есть возможность предложить дополнительный функционал и есть бюджет, то можно обсудить с кандидатом новые условия, пригласив его на новую встречу".

Трудно договориться о более выгодном для себя предложении, когда на одну вакансию претендует много специалистов с приблизительно одинаковым уровнем навыков. Слишком настойчивые попытки увеличить себе зарплату на этапе найма чреваты для соискателя отказом. Лучше отложить этот разговор до момента, когда вы проявите себя как знаток своего дела.

"Желание кандидата на первом этапе выбить для себя какие-то выгоды может отпугнуть работодателя — предпочтут взять более покладистого и управляемого, - считает Сергей Афанасьев. - Потому что на рабочие позиции не требуется уникальных навыков. Здесь можно посоветовать вернуться к разговору о зарплате в процессе работы. Постараться продвинуться, повысить свой уровень и тогда уже начинать переговоры о повышении зарплаты".

Много зависит и от того, насколько срочно вам нужна работа. Если процесс поиска ограничен кратчайшими сроками, то лучше указать сумму исходя из уровня заработной платы на аналогичных должностях в разных компаниях, считает Ольга Котельникова, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании "Ригла". Если же в резерве есть время, можно указать зарплатные ожидания выше средних цифр, но перспективы скорого трудоустройства при этом могут снизиться.

Что кроме зарплаты

Если ваши зарплатные ожидания не совпали с возможностями работодателя, стоит обсудить другие варианты увеличить собственную выгоду от предложения. Нередко компании компенсируют сотрудникам расходы на транспорт и мобильную связь, могут предоставить в личное пользование автомобиль, ноутбук или другую технику, необходимую для работы. Также часто в пакет компенсации входит ДМС для работника, реже — для членов его семьи.

Маршрут построен: пять шагов к новой профессии "Работа мечты" - один из самых востребованных современных мифов. Сотни курсов и тренингов обещают всего за несколько занятий раскрыть секреты новых профессий. И кажется, что в новой профессии не будет ни сложного руководителя, ни переработок, ни скучных задач. Реальность, как всегда, оказывается сложнее. Как к ней подготовиться? Рассказывает карьерный консультант, руководитель HR-проектов HeadHunter Ирина Хоменко.

"Можно искать другие возможности, чтобы компенсировать разницу в ожиданиях, - советует Сергей Афанасьев. - Например, перспективы, программы обучения, ценность строчки в резюме с названием именно этой компании. Так кандидат может за пару лет работы в значимой для отрасли компании увеличить свою стоимость. Такая перспектива может стать аргументом, чтобы согласиться на меньшую зарплату".

Предложение для специалиста топ-уровня учитывает его интересы на рынке. Кроме суммы вознаграждения здесь рекрутер и кандидат будут обсуждать все возможные выгоды: "Такие вакансии предполагают совокупность всех привилегий, которые получает сотрудник, — это правильнее называть ценностным предложением. На его формирование влияют различные факторы: перспективы бизнеса, растущий рынок или падающий, локальная компания или глобальный игрок", — объясняет Сергей Афанасьев.