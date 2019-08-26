Аргументы для повышения зарплаты: хорошие и плохие примеры

Начало осени — удачное время для обсуждения повышения зарплаты. Компании скоро начнут утверждать бюджеты на следующий год — есть шанс если не получить прибавку сразу, то заложить ее в планы на начало зимы. Но говорить с руководством о деньгах всегда непросто. Давайте разберемся, как это можно сделать, чтобы сработало.
Вы работаете в компании больше года. Достигнутые цели, довольные клиенты и заказчики, новые задачи — только на заработной плате это никак не сказывается. Забудьте о словах Булгакова: "Никогда ни о чем не просите. Сами придут и сами все дадут". Если надеетесь на телепатическую связь с руководителем, будьте готовы, что бюджет на повышение заработной платы уйдет более настойчивым и разговорчивым коллегам.
Говорить о повышении зарплаты стоит аккуратно и точно.
"Мне назначил встречу С. — аналитик одной из команд. Он пришел к нам восемь месяцев назад, — рассказывает HeadHunter со ссылкой на менеджера по персоналу ИТ-компании. — С работой справлялся, но не более. Задач новых брать не хотел, на внутренние тренинги не ходил, коллегам помогать отказывался. И начал с того, что вот прошло время и он ожидает роста заработной платы. "Индексации", — вот так он выразился. До сих пор удивляюсь, что люди ждут повышения просто за выслугу лет, не прикладывая к этому никаких усилий".
Как не надо просить прибавки
Шантаж: "Либо вы мне платите столько-то, либо я ухожу". Сработает максимум один раз, и то — если вы действительно незаменимы. После этого вы, скорее всего, вы автоматически попадете в кандидаты на скорое расставание.
Каприз: "Я уже три года работаю, где моя прибавка?". Платят за результат, а не за выслугу лет в компании.
Если нет ощутимой пользы, и объем ваших задач существенно не вырос за это время, то работодатель не увидит оснований для пересмотра зарплаты. Исключение — регулярное небольшое повышение зарплат (максимум на 3-5%) в крупных компаниях в связи с инфляцией. Но в компаниях, где это принято, такой пересмотр проводят и так, по инциативе работодателя, без напоминаний от сотрудников.
Слухи и сплетни: "А почему Иванову повысили, а мне нет?". Во-первых, такова реальность: у сотрудников на похожих позициях могут быть разные зарплаты, само по себе это не аргумент и не всегда признак несправедливости. Вы уверены, что выполняете такой же объем задач и с таким же результатом, как Иванов? Во-вторых, обычно бонусы и заработная плата — часть коммерческой тайны, которую сотрудники не должны разглашать.
Личные обстоятельства: у вас ипотека, скоро свадьба или пополнение в семье, пожилые родители на иждивении, нужно оплатить обучение ребенка… Всё это не имеет отношения к работе, а платят вам именно за нее, и современные руководители с большим удивлением воспринимают попытки подобных аргументов для прибавки.
"Меня просто поразила одна молодая сотрудница, которая как-то пришла просить повышения зарплаты со списком своих ежемесячных расходов, — рассказывает Марина, руководитель коммуникационного агентства. — Ее аргументом было то, что ей хватает только на самое необходимое, а на дополнительные "хотелки" — нет. Поясню: у нас хороший уровень зарплат в компании, мы платим даже немного выше рынка. Но ведь и уровень расходов у каждого свой: сегодня ей не хватило на поездку на курорт, а завтра она придет просить повышения для покупки машины представительского класса? Я как руководитель и собственник бизнеса, вообще не понимаю, как можно обосновывать повышение зарплаты не своей ценностью для бизнеса, а личными потребностями. Это всё равно что попытаться продать покупателю что-то в магазине со словами: "Купите, потому что нам очень нужны деньги!". Поймите, мы находимся в рыночных условиях".
Закрытые глаза: соседний отдел сокращают, расходы "режут", а тут вы со своим повышением. Осторожно: можно попасть под горячую руку!
Как надо просить прибавки
После оценки, подведения итогов, заключения крупной сделки: "Смотрите, я стабильно перевыполняю план на 20%" или "В этом году я предложила схему оптимизации налогов, которая сэкономила нам N рублей".
При росте количества задач: "Хорошо, я готов взять на себя еще один проект. Но давайте пересмотрим уровень моей заработной платы, так как это увеличит мою нагрузку на 30%". Или так: "Смотрите, вот мой отчет о работе за три квартала текущего года, а вот отчет за тот же период прошлого года. Вот планы, которые мы обсуждаем на следующий год. Количество задач в этом году существенно выросло и продолжает расти. А зарплата осталась на том же уровне. Почему?".
При повышении в должности: "Хочу уточнить, как изменится мой доход при переходе". Бывает, назначая на новую должность с более высоким уровнем ответственности и обширным количеством задач, зарплату увеличивают очень незначительно. А то и вовсе со словами: "Поработай, покажи результат, а там посмотрим". Договариваться нужно сразу, "на берегу".
Лучшее время для подобного разговора — 3–4-й квартал, так как идет планирование бюджета на следующий год. Если встреча закончилась отказом, обязательно уточните: что вы можете сделать для того, чтобы ваша заработная плата увеличилась? Оговорите сроки, когда можно будет вернуться к этому вопросу.
Рыночные предложения
Вы решились на активный поиск работы. Что сделать, чтобы увеличить свой доход при переходе из одной компании в другую? Как узнать, на какую сумму вы можете рассчитывать?
- Сначала хорошенько изучите рынок: посмотрите, какую зарплату предлагают в вакансиях вашего профиля в вашем регионе. Обращайте особое внимание на описание функционала и требований к соискателям: возможно, там, где зарплата выше, и требований больше, и задачи сложнее. Регулярно обновляйте резюме на сайтах рекрутинговых компаний, чтобы оно поднималось выше в результатах поиска у работодателей, когда они подбирают кандидата по базе резюме. Получая приглашения, вы узнаете, сколько готовы предложить именно вам. Еще вариант: пообщайтесь со специалистами кадрового агентства.
- Не принимайте первое попавшееся предложение о работе. Если названная вам сумма меньше, чем вы ожидали, будьте корректны, но убедительны: "Мне было бы очень интересно работать у вас, но, честно признаться, я ожидал предложения в районе …. рублей. Сейчас я прохожу собеседования еще в двух местах, и там по деньгам получается больше. Есть ли возможность поднять уровень дохода?". Возможность поторговаться — большой плюс неспешного поиска работы, когда вы еще не уволились с нынешнего места. Но будьте благоразумны: назначайте цену своему труду, исходя не из личных "хотелок", а из реального уровня зарплат на рынке в вашей профессиональной сфере. Иначе вы рискуете никогда не получить предложение о работе. В ходе опроса, который недавно провела исследовательская служба HeadHunter, больше половины рекрутеров отметили две проблемы: завышенные ожидания соискателей по зарплате, притом что их профессиональные навыки ниже тех, которые нужны работодателям.
- Задавайте вопросы и оценивайте предложение комплексно. Иногда разница в уровне зарплат в несколько тысяч компенсируется корпоративным спортом, курсами иностранного языка, обедами в офисе и ДМС для членов семьи. Уточняйте про компенсационный пакет, чтобы принять взвешенное решение.
У вас есть тема для беседы с руководством, если размер вашей зарплаты заметно ниже среднерыночных, то есть зарплат в других похожих компаниях вашего региона за аналогичный функционал специалистам вашего уровня. Правда, чтобы приводить такой аргумент, нужно располагать фактами — например, сослаться на зарплатное исследование. Работодатель не обязан поднимать зарплату до рыночного уровня, но тем, чей труд для компании ценен, этот аргумент дает хорошие шансы на повышение. Руководство поймет, что потеряет вас, как только вы найдете вакансию с более конкурентной зарплатой.