Аргументы для повышения зарплаты: хорошие и плохие примеры

Начало осени — удачное время для обсуждения повышения зарплаты. Компании скоро начнут утверждать бюджеты на следующий год — есть шанс если не получить прибавку сразу, то заложить ее в планы на начало зимы. Но говорить с руководством о деньгах всегда непросто. Давайте разберемся, как это можно сделать, чтобы сработало.

Вы работаете в компании больше года. Достигнутые цели, довольные клиенты и заказчики, новые задачи — только на заработной плате это никак не сказывается. Забудьте о словах Булгакова: "Никогда ни о чем не просите. Сами придут и сами все дадут". Если надеетесь на телепатическую связь с руководителем, будьте готовы, что бюджет на повышение заработной платы уйдет более настойчивым и разговорчивым коллегам.

Говорить о повышении зарплаты стоит аккуратно и точно.

"Мне назначил встречу С. — аналитик одной из команд. Он пришел к нам восемь месяцев назад, — рассказывает HeadHunter со ссылкой на менеджера по персоналу ИТ-компании. — С работой справлялся, но не более. Задач новых брать не хотел, на внутренние тренинги не ходил, коллегам помогать отказывался. И начал с того, что вот прошло время и он ожидает роста заработной платы. "Индексации", — вот так он выразился. До сих пор удивляюсь, что люди ждут повышения просто за выслугу лет, не прикладывая к этому никаких усилий".

Как не надо просить прибавки

Шантаж: "Либо вы мне платите столько-то, либо я ухожу". Сработает максимум один раз, и то — если вы действительно незаменимы. После этого вы, скорее всего, вы автоматически попадете в кандидаты на скорое расставание.

Каприз: "Я уже три года работаю, где моя прибавка?". Платят за результат, а не за выслугу лет в компании.

Если нет ощутимой пользы, и объем ваших задач существенно не вырос за это время, то работодатель не увидит оснований для пересмотра зарплаты. Исключение — регулярное небольшое повышение зарплат (максимум на 3-5%) в крупных компаниях в связи с инфляцией. Но в компаниях, где это принято, такой пересмотр проводят и так, по инциативе работодателя, без напоминаний от сотрудников.

Слухи и сплетни: "А почему Иванову повысили, а мне нет?". Во-первых, такова реальность: у сотрудников на похожих позициях могут быть разные зарплаты, само по себе это не аргумент и не всегда признак несправедливости. Вы уверены, что выполняете такой же объем задач и с таким же результатом, как Иванов? Во-вторых, обычно бонусы и заработная плата — часть коммерческой тайны, которую сотрудники не должны разглашать.

Личные обстоятельства: у вас ипотека, скоро свадьба или пополнение в семье, пожилые родители на иждивении, нужно оплатить обучение ребенка… Всё это не имеет отношения к работе, а платят вам именно за нее, и современные руководители с большим удивлением воспринимают попытки подобных аргументов для прибавки.

Какие навыки соискателей - самые дефицитные Служба исследований HeadHunter провела онлайн-опрос среди 463 HR-специалистов в разных регионах России из компаний разных сфер деятельности. Мы выяснили, каких, по их наблюдению, важных навыков не хватает соискателям.

"Меня просто поразила одна молодая сотрудница, которая как-то пришла просить повышения зарплаты со списком своих ежемесячных расходов, — рассказывает Марина, руководитель коммуникационного агентства. — Ее аргументом было то, что ей хватает только на самое необходимое, а на дополнительные "хотелки" — нет. Поясню: у нас хороший уровень зарплат в компании, мы платим даже немного выше рынка. Но ведь и уровень расходов у каждого свой: сегодня ей не хватило на поездку на курорт, а завтра она придет просить повышения для покупки машины представительского класса? Я как руководитель и собственник бизнеса, вообще не понимаю, как можно обосновывать повышение зарплаты не своей ценностью для бизнеса, а личными потребностями. Это всё равно что попытаться продать покупателю что-то в магазине со словами: "Купите, потому что нам очень нужны деньги!". Поймите, мы находимся в рыночных условиях".

Закрытые глаза: соседний отдел сокращают, расходы "режут", а тут вы со своим повышением. Осторожно: можно попасть под горячую руку!

Как надо просить прибавки

После оценки, подведения итогов, заключения крупной сделки: "Смотрите, я стабильно перевыполняю план на 20%" или "В этом году я предложила схему оптимизации налогов, которая сэкономила нам N рублей".

При росте количества задач: "Хорошо, я готов взять на себя еще один проект. Но давайте пересмотрим уровень моей заработной платы, так как это увеличит мою нагрузку на 30%". Или так: "Смотрите, вот мой отчет о работе за три квартала текущего года, а вот отчет за тот же период прошлого года. Вот планы, которые мы обсуждаем на следующий год. Количество задач в этом году существенно выросло и продолжает расти. А зарплата осталась на том же уровне. Почему?".

При повышении в должности: "Хочу уточнить, как изменится мой доход при переходе". Бывает, назначая на новую должность с более высоким уровнем ответственности и обширным количеством задач, зарплату увеличивают очень незначительно. А то и вовсе со словами: "Поработай, покажи результат, а там посмотрим". Договариваться нужно сразу, "на берегу".

Рыночные предложения

Вы решились на активный поиск работы. Что сделать, чтобы увеличить свой доход при переходе из одной компании в другую? Как узнать, на какую сумму вы можете рассчитывать?

- Сначала хорошенько изучите рынок: посмотрите, какую зарплату предлагают в вакансиях вашего профиля в вашем регионе. Обращайте особое внимание на описание функционала и требований к соискателям: возможно, там, где зарплата выше, и требований больше, и задачи сложнее. Регулярно обновляйте резюме на сайтах рекрутинговых компаний, чтобы оно поднималось выше в результатах поиска у работодателей, когда они подбирают кандидата по базе резюме. Получая приглашения, вы узнаете, сколько готовы предложить именно вам. Еще вариант: пообщайтесь со специалистами кадрового агентства.

Белые пятна в опыте работы: о чем не стоит молчать в резюме Опыт - главное, что интересует потенциального работодателя в вашем резюме. Где вы работали раньше, чем занимались, каких успехов достигли - вот что он хочет знать, открывая резюме. Но бывают особые случаи, когда не вполне очевидно, как заполнять этот раздел.

- Не принимайте первое попавшееся предложение о работе. Если названная вам сумма меньше, чем вы ожидали, будьте корректны, но убедительны: "Мне было бы очень интересно работать у вас, но, честно признаться, я ожидал предложения в районе …. рублей. Сейчас я прохожу собеседования еще в двух местах, и там по деньгам получается больше. Есть ли возможность поднять уровень дохода?". Возможность поторговаться — большой плюс неспешного поиска работы, когда вы еще не уволились с нынешнего места. Но будьте благоразумны: назначайте цену своему труду, исходя не из личных "хотелок", а из реального уровня зарплат на рынке в вашей профессиональной сфере. Иначе вы рискуете никогда не получить предложение о работе. В ходе опроса, который недавно провела исследовательская служба HeadHunter, больше половины рекрутеров отметили две проблемы: завышенные ожидания соискателей по зарплате, притом что их профессиональные навыки ниже тех, которые нужны работодателям.

- Задавайте вопросы и оценивайте предложение комплексно. Иногда разница в уровне зарплат в несколько тысяч компенсируется корпоративным спортом, курсами иностранного языка, обедами в офисе и ДМС для членов семьи. Уточняйте про компенсационный пакет, чтобы принять взвешенное решение.