Как построить разговор о повышении зарплаты

Отстаивать чужие интересы иногда легче, чем свои. Если вы знаете, что заслуживаете большего, поговорите с руководителем о повышении зарплаты. HeadHunter попросил бизнес-тренера Андрея Анучина рассказать, как извлечь из этих переговоров пользу — вне зависимости от их результата.

Этап первый. Подготовка к переговорам и управление ситуацией

Выбор времени

Люди гораздо добрее и позитивнее относятся ко всем окружающим и их просьбам, когда они сыты. Поэтому лучше проводить переговоры после обеда.

Подготовьте и отрепетируйте первую фразу

Первая фраза должна быть точной. Она задает тон всей беседе. "Я хочу повышения" или "мне кажется, я заслуживаю лучшего", или "платите мне больше, или я уйду", — все варианты имеют свои плюсы и минусы. Какой вариант подойдет для вашего случая?

Обязательно отрепетируйте первую фразу хотя бы в диалоге с женой или мужем. Вы должны произнести ее так, чтобы вам поверили и вы сами в нее поверили.

Учитывайте интересы третьих лиц

Как рассуждает руководитель? "Если я повышу сейчас, это может войти в привычку. Если я повышу одному — надо будет повышать всем". Ваше вознаграждение может быть для руководителя политическим вопросом, решение которого затронет многих людей.

На одном из проектов сложилась следующая ситуация. Были простые задачи, которые могли решать все. И сложные задачи, которые мог решать только я. Я провел переговоры о повышении зарплаты, но ничего не добился. Позже я узнал, чего боялся руководитель: коллеги могли узнать, что мне повысили вознаграждение за решение простых задач, и тоже начали бы требовать повышения.

Поэтому надо было просить повышения лишь за решение сложных задач и убедить руководителя, что о повышении никто не узнает.

Определите для себя ситуацию переговоров

Для вас это "последний бой"? Или это "разведка боем"? Способ проверить прочность каменной стены или игра в рулетку по принципу "что выпадет"?

К этим переговорам можно относиться по-разному. Если это "последний бой", то и действовать надо серьезнее и решительнее.

Определите наилучшую альтернативу неудавшимся переговорам

Подумайте о том, что вы будете делать, если руководитель откажется повышать зарплату.

Будете ли вы продолжать работать как раньше? Или напишете заявление? Или будете рассказывать гадости про руководителя за его спиной? Или совершите очередной подвиг, чтобы доказать, что достойны повышения?

Может быть, у вашего руководителя сейчас просто нет ресурсов для повышения вознаграждения. Предложите ли вы свою помощь, чтобы эти ресурсы найти?

Определите, какие переговоры вы собираетесь провести

При манипулятивных переговорах каждая из сторон использует различные трюки и уловки, надеясь обмануть противника. Обычно в такой игре сильнее руководитель, но и сотрудник может создать удачную ситуацию. Например, когда вы требуете повышения зарплаты на корпоративе: играя в одной команде, вы спасаете шефу жизнь и намекаете на ответную благодарность с его стороны.

Аргументы для повышения зарплаты: хорошие и плохие примеры Начало осени — удачное время для обсуждения повышения зарплаты. Компании скоро начнут утверждать бюджеты на следующий год — есть шанс если не получить прибавку сразу, то заложить ее в планы на начало зимы. Но говорить с руководством о деньгах всегда непросто. Давайте разберемся, как это можно сделать, чтобы сработало.

Силовые переговоры связаны с борьбой за власть и демонстрацией власти. Вы можете вести силовые переговоры, когда вы представляете опасность или владеете ценным ресурсом. Например, грозитесь уйти к конкурентам, если с завтрашнего дня ваш гонорар не увеличится в два раза.

Если у вас есть власть, всегда имеется соблазн ее использовать. Но помните, что люди не любят, когда их прижимают к стенке. Вам могут отказать только ради того, чтобы сохранить власть. А если согласятся, то затаят злобу и рано или поздно вам об этом напомнят.

Деловые переговоры исходят из отношений партнерства между вами и руководителем. Вы делаете одно дело, и, чтобы добиваться лучших результатов, просите для себя необходимых условий работы. Вы оцениваете свои выгоды и потери, выгоды и потери шефа и торгуетесь, показывая, каким образом каждая из сторон может минимизировать потери и увеличить взаимную выгоду.

Этап второй. В бой

В процессе переговоров надо решить последовательно две задачи. Первая — добиться самого факта обсуждения вашей зарплаты. Вторая — добиться желаемого в процессе переговоров.

Позаботьтесь, чтобы вас и руководителя ничего не отвлекало

Если разговор будет руководителю не очень приятен, то он захочет его избежать под каким-либо предлогом. Поэтому у вас должно быть достаточно времени, чтобы обсудить все вопросы.

Невербалика

Если вы верите в то, что эти деньги вам нужны, и если хотите их получить, то не улыбайтесь. Хороший руководитель — хороший психолог. Он примерно за 15 секунд определит, легко ли можно будет вам отказать. Если вы улыбаетесь, значит — пришли с миром. Значит и уйдете с миром. И без денег.

Обозначьте цель переговоров

Тут важна ваша заученная уверенная фраза. "Я бы хотел обсудить вопрос повышения гонорара на 10%". Или "Можем ли мы обсудить вопрос повышения моей заработной платы?" Руководителю достаточно нескольких секунд, чтобы понять, стоит ли воспринимать вашу просьбу всерьез, поэтому надо быть максимально естественным и уверенным.

Маршрут построен: пять шагов к новой профессии "Работа мечты" - один из самых востребованных современных мифов. Сотни курсов и тренингов обещают всего за несколько занятий раскрыть секреты новых профессий. И кажется, что в новой профессии не будет ни сложного руководителя, ни переработок, ни скучных задач. Реальность, как всегда, оказывается сложнее. Как к ней подготовиться? Рассказывает карьерный консультант, руководитель HR-проектов HeadHunter Ирина Хоменко.

Аргументируйте, почему вы претендуете на прибавку к зарплате

Может быть, вы совершили подвиг? Может быть, у вас есть очевидные и объективные заслуги? Расскажите о своих достоинствах и достижениях. Должно быть не менее трех доводов, почему вы достойны лучшего.

Не вываливайте сразу все — самые сильные доводы приберегите на конец переговоров. Вы же не думаете, что руководитель сразу согласится с вами?

Не спрашивайте "Почему?"

Идеальных работников не существует. Всегда найдутся поводы, чтобы отказать. Вы пришли говорить не о том, почему вам нельзя повысить зарплату, а о том, почему нужно это сделать. Поэтому вместо исследования тараканов в голове руководителя гните свою линию — аргументируйте собственные достоинства и преимущества.

Не уходите без четкого ответа

Ваша задача — добиться определенной реакции. Да значит да, нет значит нет. Руководители часто используют манипуляции и уход от ответа. Помните, чаще всего у них больше опыта в переговорах, чем у вас.

"Я это не решаю", "давай подождем", "покажи на что ты способен" — это все уход от ответа и стремление оставить все так, как есть.

Этап третий. После переговоров

Если переговоры удались — поблагодарите руководителя, похвалите себя и принимайте поздравления.

Если переговоры не удались — самое время выполнить то, что вы решили заранее: провести в жизнь наилучшую альтернативу неудачным переговорам.

Помните, что переговоры — это игра, в которой всегда можно сделать новый ход. Поэтому подходите к этому вопросу стратегически. Используйте любое решение руководителя для достижения собственных целей.