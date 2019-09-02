В детский сад №1 района "Кошелев" придут около тысячи детей

Начало осени — праздничная пора не только для первоклассников, но и для тех, кто идёт в детский сад. В жилом районе "Кошелев" созданы все условия для всестороннего развития детей. Три корпуса детского сада №1, который возглавляет заведующая Ирина Бурцева, отданы трем направлениям — художественно-эстетическому, робототехническому и физкультурно-спортивному:

"Каждый год в нашем районе рождается более тысячи детей. И многие родители стремятся отдать своих подросших малышей нам, потому что здесь они не только общаются, но и приобретают необходимые навыки, которые им очень пригодятся", — поделилась заведующая сада.

В новом ролике проекта "Жизнь в стиле К" Ирина рассказала, почему выбрала район "Кошелев" для жизни и ради чего устроилась работать в детский сад №1.