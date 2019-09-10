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В офисах и интернет-банке ПСБ можно купить новые ОФЗ-н с доходностью до 7,15% годовых

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ приступил к размещению нового выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Со 2 сентября приобрести ОФЗ-н можно во всех отделениях ПСБ, а также — впервые на рынке — онлайн.

Объем четвертого выпуска ОФЗ-н под регистрационным номером 53004RMFS составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб. Выпуск размещается по открытой подписке. Погашение состоится 31 августа 2022 года.

ОФЗ-Н размещается на новых условиях. Для покупателей отменена комиссия за приобретение бумаги у банков агентов, а минимальная сумма, которую можно вложить в ОФЗ-н, снижена в три раза, с 30 тыс. до 10 тыс. рублей.

Для покупки ценной бумаги достаточно иметь текущий счет в ПСБ или обратиться в офис банка с паспортом гражданина РФ. При исполнении поручения клиента на покупку ОФЗ-н банк предложит ему заключить договор и автоматически откроет брокерские счета.

Информация о порядке подачи поручения, условиях брокерского договора доступна на официальном сайте ПСБ.

Узнать больше об ОФЗ-н можно на странице банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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