ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение двух полнопилотажных тренажеров CAE 7000XR, предназначенных для обучения пилотов самолетов Boeing 737 Next Generation и Airbus A320. Тренажеры установлены в центрах подготовки пилотов в Европе и Юго-Восточной Азии.

Симуляторы сертифицированы по стандарту EASA CS-FSTD Level D и позволяют проводить комплексную отработку навыков пилотирования и взаимодействия экипажа на всех этапах полета, в штатных и нештатных ситуациях, включая предотвращение и вывод воздушного судна из сложных пространственных положений (Upset Prevention and Recovery Training).

Подготовка и повышение квалификации пилотов — одно из ключевых направлений развития авиации. 737 Next Generation и Airbus A320 — наиболее распространенные в мире среднемагистральные пассажирские самолеты. Это обеспечивает высокий спрос на услуги тренажёрной подготовки пилотов данных типов воздушных судов.

"Это уникальная для российского рынка сделка, которая учитывает индивидуальные особенности клиента и специфику отрасли бизнеса. Ее реализация потребовала нового продуктового решения в условиях сложной структуры международной транзакции. Это один из примеров интеллектуальной и проактивной модели нашего бизнеса, когда команда создает эксклюзивные решения для нестандартных задач, что полностью соответствует стратегии ВТБ по клиентоориентированности", — прокомментировал сделку Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.