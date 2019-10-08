Водителей-нарушителей из автоколонны Гусейна Гасанова начали привлекать к ответственности

Сотрудники полиции установили всех собственников автомобилей, колонной проехавшихся с массовыми нарушениями ПДД по ночной Самаре 6 октября, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел на Волжском проспекте. Нарушители сопровождали столичного блогера Гусейна Гасанова.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" и ЦАФАП ГУ по Самарской области, а также видео, опубликованные пользователями в соцсетях. На основании имеющихся видеоматериалов с фактами нарушений ПДД РФ возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении неустановленных водителей вышеуказанных транспортных средств. С целью оперативного установления водителей личный состав полка ДПС ориентирован на задержание данных автомобилей.

Полицейские установили, что колона из 11 машин сопровождала автомобиль Mercedes-Benz G63, которым, по предварительной информации, управлял собственник, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. В действиях водителя выявлены признаки нарушения п. 2.1.2 ПДД РФ (перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности), п. 22.8 ПДД РФ (перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства) ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 12.6 КоАП РФ (управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности) и ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей). Собственнику автомобиля направлена повестка с обязательством о явке в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении.

Более оперативно задержать и привлечь к ответственности удалось четверых жителей Самарской области: водителей двух ВАЗов, Toyota и BMW. Среди протоколов, составленных на них: управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, нарушение правил перевозки людей, отсутствие страховки. Самый большой штраф (5 тыс. руб.) достался водителю Toyota, выехавшему на встречную полосу. На остальных наложены взыскания от 1,5 тыс. до 2,3 тыс. рублей.

"Остальные участники инцидента обязаны явкой в подразделение ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре для составления административных материалов. Мероприятия по привлечению к административной ответственности нарушителей ПДД продолжаются", — уточнили в областном полицейском Главке.