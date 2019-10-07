Московский блогер устроил ночной заезд с нарушениями ПДД вдоль самарской набережной

В ночь с 5 на 6 октября блогер из Москвы Гусейн Гасанов устроил заезд с нарушениями правил дорожного движение по Волжскому проспекту в Самаре. Видео, снятые самим интернет-деятелем, размещены в Сети.

Судя по ним, кортеж автомобилей с красным Mercedes-Benz Gelandewagen во главе, на котором передвигался сам Гасанов, пронесся по Волжскому проспекту громко сигналя. Автомобили участников заезда выезжали на встречную полосу, пересекали двойную сплошную. Некоторые ехали с включенными проблесковыми маячками, что разрешено лишь автомобилям спецслужб.

Такая выходка блогера, на YouTube-канал которого подписано более 1,2 млн человек, вызвала бурю негодования местных жителей. Лихачи не только нарушили множество правил дорожного движения, но и разбудили половину района.

"Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в социальной сети о массовом нарушении ПДД на Волжском проспекте г. Самары. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Самарской области.