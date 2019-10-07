16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защита директора "Авиакора" усомнилась в законности следствия Московский блогер устроил ночной заезд с нарушениями ПДД вдоль самарской набережной Курьера Delivery Club подозревают в поджоге приемной "Единой России" Стали известны подробности дела подполковника Екатерины Маслаковой Попавший в ДТП у "Колизея" водитель автобуса № 41 уходил от столкновения с лихачем

Происшествия

Московский блогер устроил ночной заезд с нарушениями ПДД вдоль самарской набережной

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь с 5 на 6 октября блогер из Москвы Гусейн Гасанов устроил заезд с нарушениями правил дорожного движение по Волжскому проспекту в Самаре. Видео, снятые самим интернет-деятелем, размещены в Сети.

Судя по ним, кортеж автомобилей с красным Mercedes-Benz Gelandewagen во главе, на котором передвигался сам Гасанов, пронесся по Волжскому проспекту громко сигналя. Автомобили участников заезда выезжали на встречную полосу, пересекали двойную сплошную. Некоторые ехали с включенными проблесковыми маячками, что разрешено лишь автомобилям спецслужб.

Такая выходка блогера, на YouTube-канал которого подписано более 1,2 млн человек, вызвала бурю негодования местных жителей. Лихачи не только нарушили множество правил дорожного движения, но и разбудили половину района.

"Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в социальной сети о массовом нарушении ПДД на Волжском проспекте г. Самары. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Самарской области.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3