16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудницу банка в Приволжском районе подозревают в хищении 200 тыс. рублей В отношении первого замначальника КбшЖД возбудили уголовное дело Подозреваемый в браконьерстве самарец стал фигурантом уголовного дела В Приволжском районе задержали нетрезвого водителя В Сызрани госпитализирован школьник, избитый хулиганом после уроков за отказ отдавать деньги

Преступления Происшествия

Сотрудницу банка в Приволжском районе подозревают в хищении 200 тыс. рублей

ПРИВОЛЖЬЕ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В приволжском районе по подозрению в хищении из банка крупной суммы денег задержана одна из сотрудниц кредитного учреждения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям в августе текущего года обратился представитель одного из банков с заявлением, что в результате проведенной ревизии в одном из офисов учреждения была выявлена недостача денег на сумму свыше 200 тыс. рублей. Сотрудники полиции опросили работников и клиентов банка, просмотрели камеры видеонаблюдения, в результате чего выяснили, что к хищению денежных средств может быть причастна 31-летняя местная жительница.

Из материалов, собранных правоохранителями следует, что в обязанности женщины, работавшей в учреждении, входил ряд операций с наличными денежными средствами. По данным оперативников, воспользовавшись своим служебным положением, свободным доступом из сейфа совершила хищение денежных средств в размере 209067 рублей.

Подозреваемая пояснила сотрудникам полиции, что деньги она похитила, находясь в тяжелом материальном положении, и использовала для собственных нужд. В дальнейшем планировала возместить недостачу. По информации полицейских, ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.

В настоящее время группой дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3