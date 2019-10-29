Сотрудницу банка в Приволжском районе подозревают в хищении 200 тыс. рублей

В приволжском районе по подозрению в хищении из банка крупной суммы денег задержана одна из сотрудниц кредитного учреждения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям в августе текущего года обратился представитель одного из банков с заявлением, что в результате проведенной ревизии в одном из офисов учреждения была выявлена недостача денег на сумму свыше 200 тыс. рублей. Сотрудники полиции опросили работников и клиентов банка, просмотрели камеры видеонаблюдения, в результате чего выяснили, что к хищению денежных средств может быть причастна 31-летняя местная жительница.

Из материалов, собранных правоохранителями следует, что в обязанности женщины, работавшей в учреждении, входил ряд операций с наличными денежными средствами. По данным оперативников, воспользовавшись своим служебным положением, свободным доступом из сейфа совершила хищение денежных средств в размере 209067 рублей.

Подозреваемая пояснила сотрудникам полиции, что деньги она похитила, находясь в тяжелом материальном положении, и использовала для собственных нужд. В дальнейшем планировала возместить недостачу. По информации полицейских, ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.

В настоящее время группой дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.