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Происшествия

Полицейские начали проверку из-за конфликта болельщиков на футболе

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские ведут проверку по факту конфликта между болельщиками футбольных клубов "Крылья Советов" и "Рубин", произошедшего 4 ноября на стадионе "Самара Арена" во время матча РПЛ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным стражей порядка, на матче присутствовали более 10 тыс. зрителей.

Как пояснили в областной полиции, в связи с конфликтом, задержали 13 человек.

Напомним, в отношении семи зрителей составили административные протоколы. Шесть из них по ст. 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" и один по ст. 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

"Пострадавших нет, — сообщают в пресс-службе областного ГУ МВД. — Футбольный матч не останавливали. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

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