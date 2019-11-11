В Самаре полицейские задержали за рулем пьяного ветерана ГАИ

В воскресенье, 10 ноября, в Самаре сотрудники ГИБДД задержали бывшего коллегу, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, сообщает "Ночной патруль".

Жалобы на мужчину поступили на горячую линию общественников от жителей микрорайона Лесная Поляна. Сначала по звонку в полицию его забрали сотрудники ППС, чтобы он не уехал на автомобиле. Через час нарушитель вернулся на место и решил все-таки сесть за руль.

Активисты "Ночного Патруля", прибывшие на место, сориентировали ближайший экипаж, который и задержал их бывшего коллегу. Примечательно, что около водительского сиденья полицейские обнаружили недопитую бутылку водки.