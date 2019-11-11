16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре полицейские задержали за рулем пьяного ветерана ГАИ Жительница Кинельского района предстанет перед судом за мошенничество с маткапиталом В Самаре у ж/д платформы "Толевая" под колесам поезда погибла женщина В Курумоче из-за курившей пассажирки экстренно приземлился самолет рейса "Челябинск-Сочи" В Самаре водитель "четырнадцатой" выехал из двора в столб

Происшествия

В Самаре полицейские задержали за рулем пьяного ветерана ГАИ

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 10 ноября, в Самаре сотрудники ГИБДД задержали бывшего коллегу, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, сообщает "Ночной патруль".

Жалобы на мужчину поступили на горячую линию общественников от жителей микрорайона Лесная Поляна. Сначала по звонку в полицию его забрали сотрудники ППС, чтобы он не уехал на автомобиле. Через час нарушитель вернулся на место и решил все-таки сесть за руль.

Активисты "Ночного Патруля", прибывшие на место, сориентировали ближайший экипаж, который и задержал их бывшего коллегу. Примечательно, что около водительского сиденья полицейские обнаружили недопитую бутылку водки.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1