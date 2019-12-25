Президенту рассказали про гнилое мясо в Тольятти

Активист ОНФ Полина Калашникова рассказала президенту Владимиру Путину о ситуации с гнилым мясом в Тольятти. На встрече главы государства с общественниками, прошедшей в Адыгее, Калашникова подняла вопрос качества продуктов в школах и детсадах, попросив стимулировать субсидиями закупки у фермеров.

"Сейчас ситуация очень ужасная (в сфере детского питания в школах и детсадах - прим. ВН). Буквально на выходных в СМИ попала информация, что в Тольятти раскрыли подпольный цех, который скупал в близлежащих районах гнилое мясо падших животных, которые должны были быть закопаны в скотомогильниках, всякие махинации над ним проводил и поставлял его в детские сады и школы. Самое интересное - делается вывод, что все правоохранители работают, ветслужбы работают и рекомендуют директорам школ и заведующим детсадов усилить контроль за приемом продуктов. Но у них нет ни знаний таких, не оборудования, ни лабораторий", - говорит активистка.

Она попросила предусмотреть в программе "Комплексное развитие сельского хозяйства" подпрограмму по детскому питанию, "чтобы у фермеров был рынок сбыта, а наши дети в школах, детсадах и больницах получали качественные продукты".

"Минсельхоз из Москвы вряд ли сможет проконтролировать каждую школу по всей стране. Это муниципальная и субъектовая задача. Кроме прочего, существуют и другие контролирующие и правоохранительные органы, которые должны тщательно отслеживать работу с детьми. Поработаем, посмотрим, конечно", - ответил президент.

Напомним, информация о поставках гнилого мяса в образовательные учреждения Тольятти изначально появилась в соцсетях. 20 декабря региональное управление Следственного комитета сообщило, что возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей").

По версии следствия, в декабре 2019 г. сотрудники ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" поставили в детсад и школу в Самарской области мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности.

При этом в мэрии Тольятти заявляют, что в школы и детсады опасное мясо не попало.