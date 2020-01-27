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Общество

От Ширяево до Подгор построят автомобильную дорогу

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для обеспечения регулярного транспортного сообщения наземным транспортом между Самарой и с. Рождествено запланировано проектирование и строительство автодороги "Подгоры-Ширяево". Такой ответ на жалобы жителей села о невозможности добраться до Самары из-за погодных условий дало министерство транспорта Самарской области

Как уточняют в ведомстве, строительство дороги позволит в том числе организовать и автобусное сообщение.

"Сейчас же суда на воздушной подушке работают по фактической ледовой обстановке ввиду частых подвижек ледовых полей", - добавили в минтрансе.

Напомним, сейчас асфальтовая дорога от трассы М5 проложена до Ширяево. Ее строительство до Подгор и Рождествено осложняется статусом национального парка "Самарская Лука" на территории которого находятся села.

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