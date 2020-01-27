От Ширяево до Подгор построят автомобильную дорогу

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Для обеспечения регулярного транспортного сообщения наземным транспортом между Самарой и с. Рождествено запланировано проектирование и строительство автодороги "Подгоры-Ширяево". Такой ответ на жалобы жителей села о невозможности добраться до Самары из-за погодных условий дало министерство транспорта Самарской области