От Ширяево до Подгор построят автомобильную дорогу

Для обеспечения регулярного транспортного сообщения наземным транспортом между Самарой и с. Рождествено запланировано проектирование и строительство автодороги "Подгоры-Ширяево". Такой ответ на жалобы жителей села о невозможности добраться до Самары из-за погодных условий дало министерство транспорта Самарской области
Как уточняют в ведомстве, строительство дороги позволит в том числе организовать и автобусное сообщение.
"Сейчас же суда на воздушной подушке работают по фактической ледовой обстановке ввиду частых подвижек ледовых полей", - добавили в минтрансе.
Напомним, сейчас асфальтовая дорога от трассы М5 проложена до Ширяево. Ее строительство до Подгор и Рождествено осложняется статусом национального парка "Самарская Лука" на территории которого находятся села.