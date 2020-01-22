Александр Хинштейн: "Есть силы, которые не хотели бы наведения порядка в Самарской Луке"

Во вторую часть интервью с депутатом Госдумы Александром Хинштейном мы вынесли вопросы по национальному парку "Самарская Лука", сотрудники которого стали фигурантами уголовных дел. Что самое ужасное - свидетели утверждают: вместо охраны животных здесь занимались массовым их отстрелом.

- Когда у нацпарка появится новый директор? И почему так туго идет следствие по уголовным делам сотрудников парка и его бывшего руководителя?

- Комиссии Минприроды России в феврале предстоит определиться с кандидатурой нового директора. От дальнейшей конкретизации пока воздержусь.

Я твердо убежден: туда должен прийти человек со стороны. То, во что превратилась "Самарская Лука" и в каком состоянии ее сдает предыдущий руководитель, ни в какие ворота не лезет. Я многократно уже эти примеры приводил: и поставленная на поток браконьерская охота с организацией вышек, кормушек для прикармливания животных, и нефтеврезки, и незаконное строительство...

Отдельная тема - финансовые злоупотребления. По моему обращению возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", в ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств противоправных действий непосредственно самого бывшего директора [Александра] Губернаторова, других должностных лиц. Не хочу предвосхищать события, но уверен, что все это придет к своему логическому знаменателю и гражданин Губернаторов получит то, что ему причитается.

- А по делу о браконьерстве?

- Дело о браконьерстве Следственный комитет дважды прекращал, дважды после моего вмешательства прокуратура отменяла эти постановления и возобновляла расследование. Все основания для того, чтобы довести это дело до конца и направить в суд, есть.

Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" пытались прекратить в третий раз Расследование уголовного дела о незаконной охоте в национальном парке "Самарская Лука" никак не может выйти на финишную прямую. В СУ СК по Самарской области вновь вынесли постановление о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления. Это следует из ответа ведомства на обращение одного из местных активистов.

Замдиректора нацпарка [Валерий] Овчинников, который, по информации свидетелей, непосредственно давал указания о проведении охоты, должен понести уголовное наказание.

- Почему прекращаются уголовные дела при всей очевидности и при такой доказательной базе?

- Ну а почему Губернаторов с 2008 года по 2019 год руководил "Самарской Лукой", хотя при этом все видели, что там происходит? Когда я принес министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Николаевичу Кобылкину фотофиксацию и стал ему показывать на схеме охотничьи вышки и кормушки, у него просто волосы дыбом встали: "Неужели такое может быть?!"

Перед тем как ему все это рассказать, я под каждый пункт подготовился и принес объемную папку документов. Я говорю: "Нефтеврезки". Он: "Да не может такого быть!" - "Вот постановление о возбуждении уголовного дела, вот акт Росприроднадзора". Говорю: "Незаконные стройки" - "Как так?" - "Вот заключение губернаторской комиссии".

Федеральный министр, понятно, этого не видел, потому что на территории страны много нацпарков и, конечно, за всеми детально не уследишь. Да и у министра это точно не главная и не единственная задача. Но здесь, на земле, все всё это видели.

Все видели, как люди, стоящие на оперативном учете ГУ МВД как активные члены так называемой Батайкинской ОПГ, назначаются на должности в нацпарк, все видели поставленную на поток незаконную стройку, суды, которые инициировало Росимущество.

На особо охраняемой территории огромное количество домов - стационарных, построенных там, где не то что строить нельзя - палатку не разобьешь. Сотрудники нацпарка штрафуют людей, которые туда на велосипедах заезжают, - и рядом тут же на берегу Волги появляются коттеджи.

Всех это устраивало. До тех пор, пока я в эту ситуацию не вмешался.

- Очевидно, потому что в нацпарке охотились непростые люди...

- Безусловно, конечно.

- Есть перспектива, что и те, кто закрывал глаза на происходящее, понесут какую-то ответственность?

- Во-первых, нужно определить, кто именно "закрывал глаза". Во-вторых, для меня всегда главное - результат самого дела. Мы с вами людей, за это отвечающих, не перевоспитаем, к сожалению. Но заставить их работать так, как они должны работать, и думать о последствиях - это нам по силам.

- А следователи, которые прекращают дела, при всей очевидности… они должны нести ответственность?

- К сожалению, это не история сегодняшнего дня. Это история дня вчерашнего. Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" разваливали не в Самаре, а еще в Нижнем Новгороде.

- Незаконные коттеджи и турбазы все-таки будут убраны с территории нацпарка? И связано ли нападение на главу территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева с претензиями к этим строениям?

- Что касается Кинжабаева - нападающие задержаны. Связано ли это с нацпарком, пока сказать сложно.

- Некоторые из задержанных по этому делу имеют недвижимость в Подголятино - это коттеджный поселок на территории нацпарка, сноса которого добивалось Росимущество.

- Надеюсь, следствие на эти вопросы ответит. А что касается построек - их нужно сносить. Губернатором инициировано создание соответствующей комиссии, которая подтвердила наличие незаконных строений в нацпарке. Как только в парк зайдет новый руководитель - будет проще. Поскольку сегодня работать по большому счету не с кем.

И задач у нового руководителя очень много, если стратегически - навести порядок, а если тактически, то это раскладывается на массу вопросов. Для начала нам нужно определить границы нацпарка. У нас до сегодняшнего дня его границы не поставлены на кадастр. Это дает огромную почву для злоупотреблений. Я уверен, когда начнется инвентаризация имущества, выяснится, что на границах отрезаны куски и там что-то уже построено.

Этим, наверное, и объясняется такая борьба за эту должность. Есть силы, которые не хотели бы кардинального пересмотра всего и наведения там порядка. Но когда я читаю о себе в Интернете, что я обращался когда-то к Губернаторову с предложением что-то вывести, а он мне отказал…

Во-первых, я Губернаторова не видел в глаза и ни разу не разговаривал с ним даже по телефону. Во-вторых, за все годы моей работы в регионе, мне кажется, я все-таки сумел не раз конкретными действиями продемонстрировать полное отсутствие у меня каких-либо коммерческих и неслужебных интересов.

Именно этим и объясняется та свобода действий, которая у меня есть. Я действую невзирая на лица и я не связан какими-то отношениями - личными, рабочими, родственными, служебными. Мне проще, в этом смысле у меня руки, что называется, развязаны.

- Как идет решение проблем жителей Рождествено, прогремевшего с незаконной свалкой? В новой территориальной схеме обращения с ТКО вместо планировавшейся мусоросортировочной станции значится площадка для временного накопления мусора. С чем связаны изменения?

- Это связано именно с особым статусом Особо охраняемой природной территории (ООПТ). Строительство там запрещено. Мы несколько раз были в Министерстве природных ресурсов РФ, инициировали совещания.

Проект по созданию площадки для накопления отходов в Рождествено оценили в 15 млн рублей В с. Рождествено создадут площадку сезонного накопления твердых коммунальных отходов. Документы о начале поиска подрядчика для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ размещены на сайте Госзакупок.

Это, правда, большая проблема. Но для населения абсолютно неважно, куда у них собирают мусор. Нашей задачей было ликвидировать несанкционированную свалку площадью пять гектаров. Мы ее ликвидировали.

- Местные жители говорят, что проблемы транспортной доступности, порождающей и проблему с вывозом мусора, могла бы решить достройка дороги, которая сейчас доходит до Ширяево. Там до Рождествено остается 12 километров. Этот вопрос рассматривается?

- Де-юре дороги внутри ООПТ нет. В том числе этим обусловливалась моя попытка изменить статус земель внутри нацпарка. Если бы мы вывели поселение Рождествено из территории нацпарка, мы бы упростили все согласительные процедуры. Пока это не получается.

С Дмитрием Николаевичем Кобылкиным мы обсуждаем изменение федерального законодательства, потому что это проблема не только "Самарской Луки", а всех без исключения нацпарков в стране. Везде люди, чьи дома оказались на территории нацпарков, находятся в роли заложников.

В наших планах - установление внутри национальных парков различных охранных режимов, с тем чтобы поселения, где реально живут люди, имели бы более мягкий регламент. Но это тоже очень непростая работа, потому что мы должны понимать: под эту сурдинку многие желающие попытаются украсть государственные земли.

- Принятие такого закона - это перспектива этого года?

- Минприроды готовит поправки. Я надеюсь, что в текущем году они появятся.