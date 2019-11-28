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Экология Общество

Проект по созданию площадки для накопления отходов в Рождествено оценили в 15 млн рублей

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Рождествено создадут площадку сезонного накопления твердых коммунальных отходов. Документы о начале поиска подрядчика для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ размещены на сайте Госзакупок.

Фото: zakupki.gov.ru

Согласно условиям контракта, на участке площадью 42,03 тыс. кв. м будут копиться ТКО и промышленные отходы. Предельный период накопления составляет шесть месяцев. За это время объект сможет вместить не более 3 тыс. тонн мусора. Затем отходы будут обработаны, утилизированы, обезврежены и размещены. Также подрядчику предстоит предусмотреть размещение рядом с объектом трех административно-служебных помещений на базе мобильных вагон-домов, трансформаторной подстанции, локальных очистных сооружений.

Заказчиком работ выступает администрация сельского поселения Рождествено. Цена контракта — 15,2 млн рублей. Деньги выделят из бюджета села.

Напомним, свалка в Рождествено в территориальной схеме обращения с отходами указана как несанкционированная, но действующая. Объем захороненного на ней мусора оценивается в 300 тыс. т, а стоимость рекультивации — в 49 млн рублей. Схемой предусматривается строительство в Рождествено к 2022 г. перегрузочной станции мощностью 10 тыс. т в год.

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