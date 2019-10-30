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Экология Общество

Несанкционированную свалку в Рождествено планируют ликвидировать до конца года

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Рождествено продолжаются работы по ликвидации несанкционированной свалки, которая существовала там с 80-х годов, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, свалка в Рождествено в территориальной схеме обращения с отходами указана как несанкционированная, но действующая. Объем захороненного на ней мусора оценивается в 300 тыс. т, а стоимость рекультивации — в 49 млн рублей. Схемой предусматривается строительство в Рождествено к 2022 г. перегрузочной станции мощностью 10 тыс. т в год.

Мусор на этой свалке копился не одно десятилетие. В том числе из-за проблем с транспортировкой — поселение отделено от Самары Волгой, а от Жигулевска — территорией нацпарка. Сейчас регоператор вывозит мусор на паромах.

"Региональный оператор начал вести работы по ликвидации свалки с апреля 2019 г., когда стала доступна переправа через Волгу. За это время было вывезено более 2 тыс. тонн отходов. Спецтехника совершила более 250 рейсов. Мы привязаны к погодным условиям и необходимости переправлять технику на другой берег Волги. Тем не менее работы ведутся еженедельно. До конца 2019 г. у нас стоит задача полностью ликвидировать свалку", — пояснил ведущий специалист отдела транспортирования регионального оператора Самарской области "ЭкоСтройРесурс" Юрий Люкшин.

Улучшение экологической обстановки в Рождествено связано не только с ликвидацией свалки. В рамках реализации нацпроекта "Экология", в частности, одной из важнейших его составляющих — федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", на территории сельского поселения региональным оператором организован регулярный и централизованный вывоз мусора, на центральных улицах оборудованы современные контейнерные площадки.

"На данный момент на улицах установлено 43 контейнерных площадки и поставлено 102 современных пластиковых контейнера. Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно, крупногабаритный мусор — еженедельно. Работа регионального оператора выстроена грамотно и четко", — отметила заместитель главы сельского поселения Рождествено Наталья Муравьева.

Отходы централизованно отправляются на полигон в с. Преображенка.

За девять месяцев работы регионального оператора в Самарской области совместно с органами местного самоуправления ликвидировано 507 несанкционированных свалок. До конца 2023 г. стоит задача полностью ликвидировать все несанкционированные свалки в регионе.

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