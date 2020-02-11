Полицейские ищут самарцев, обманутых предполагаемой мошенницей

В с. Венера Похвистневского района задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, совершенном в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

19 января к правоохранителям обратилась 77-летняя жительница Кировского района и рассказала, что незнакомка обманом похитила у нее 5 тыс. рублей.

Как выяснилось, около дома на ул. Стара-Загора к пенсионерке подошла неизвестная и представилась знакомой подруги из другого города. Под предлогом передачи продуктов для общей знакомой она зашла в квартиру жертвы, втерлась в доверие и попросила деньги за продукты, пообещав разменять пятитысячную купюру и принести сдачу. Естественно, выйдя за порог, незнакомка больше не вернулась.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Правоохранители выяснили, что в полицию ранее обращались жительницы разных районов Самары, ставшие жертвами обманщицы, схожей по приметам с разыскиваемой.

В итоге полицейским удалось установить личность подозреваемой, после чего ее задержали по месту проживания.

Сейчас женщину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий предполагаемой злоумышленницы, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам дежурной части ПО № 1 УМВД России по Самаре: 8(846) 956-07-66, а также по телефону "020" (102 с мобильного).