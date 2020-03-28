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Общество

Самарцы жалуются на работодателей, игнорирующих выходную неделю

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На "горячую линию" Минтруда поступило более 800 обращений жителей Самарской области о намерениях работодателей вызвать сотрудников в понедельник на работу. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

"Будем проводить проверки, — пообещал глава региона. — Дополнительно переговорил с прокурором о выдаче предостережений руководителям таких предприятий".

Напомним, предстоящая неделя указом президента объявлена выходной с целью снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Работать будут сотрудники аптек, медучреждений, продуктовых магазинов, предприятий непрерывного цикла и ряд других. Полный перечень привело министерство труда РФ.

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