Самарцы жалуются на работодателей, игнорирующих выходную неделю

На "горячую линию" Минтруда поступило более 800 обращений жителей Самарской области о намерениях работодателей вызвать сотрудников в понедельник на работу. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
"Будем проводить проверки, — пообещал глава региона. — Дополнительно переговорил с прокурором о выдаче предостережений руководителям таких предприятий".
Напомним, предстоящая неделя указом президента объявлена выходной с целью снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Работать будут сотрудники аптек, медучреждений, продуктовых магазинов, предприятий непрерывного цикла и ряд других. Полный перечень привело министерство труда РФ.