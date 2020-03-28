В Минтруде разъяснили кто продолжит работать в выходную неделю

Министерство труда РФ опубликовало рекомендации по нерабочей неделе, установленной указом президента с 30 марта по 3 апреля.

Напомним, длинные выходные по задумке властей должны снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

Минтруд поясняет, что нерабочая неделя устанавливается с сохранением за работниками зарплаты. "Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам", — отметили в министерстве.

При этом если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в него не включаются. А нерабочий день не относится к выходным или праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

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Введение нерабочих дней не распространяется на работников:

- медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также организаций социального обслуживания;

- непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. К ним относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей;

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также обеспечивающих их функционирование организаций, которые оказывают складские и транспортно-логистические услуги и организаций торговли, производителей сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованных в весенне-полевых работах;

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;

- Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных выплат гражданам;

- Фонда социального страхования Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих организацию и осуществление выплат по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;

- Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, выполняющих функции по обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной медицинской помощи.

Выходные не будут объявлены для государственных и муниципальных служащих по решению их руководителей. Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих вахтовым методом, должны решаться по соглашению между работником и работодателем.

Работодатели вправе по согласованию с работниками определять необходимость участия конкретного работника в непрерывном производственном процессе.

Сотрудники работающие на удаленном режиме, по согласованию с работодателем имеют право на его продолжение.