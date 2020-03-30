Где и что смотреть из дома: самарская афиша онлайн-событий и проектов

Послушать оперу в САТОБ, посмотреть спектакль в Самарском театре драмы, узнать что-то новое про кино из лекций Валерия Бондаренко и Михаила Куперберга, посетить экскурсию по музею "Самара космическая" и как-то иначе провести свой культурный досуг карантин не помешает. Все это можно сделать в онлайн-формате. Публикуем афишу онлайн-мероприятий и перечисляем проекты, которые подготовили самарские учреждения культуры специально для своих зрителей.

30 марта, понедельник

Соцсети Самарского академического театра драмы им. М.Горького

Мастер-класс "Создание образа Эдит Пиаф с помощью грима" (12+) с постижером театра Татьяной Юрченко и актрисой Виолеттой Шулаковой.

31 марта, вторник

Соцсети ЦРК "Художественный"

Документальный фильм "Алтай заповедный"(6+) режиссер Светлана Кочергина (2015, 25мин.). Красивый видовой фильм об Алтае и его природе.

18:30 — Youtube-канал Самарского театра оперы и балета

Онлайн-концерт ко Дню юмора из серии "Встреча со зрителем", тема которого — "Музыканты шутят". Искромётные сцены из оперетт, сатирические романсы, пламенное танго, очаровательные Кот-в-сапогах и Кошечка из "Спящей красавицы" и, конечно же, изящная "Шутка" Иоганна Себастьяна Баха.

20:00 — сайт СГИК

Концерт-лекция "Классическая оперетта" (6+) доцента кафедры вокального искусства СГИК Ирины Сигал (сопрано) и старшего преподавателя СГИК, заслуженного артиста Самарской области Георгия Цветкова (баритон). Концертмейстер — Ирина Николаева (фортепиано). В программе — произведения И.Кальмана, Ф.Легара, И.Дунаевского и др. Ведущий концерта-лекции — Анна Лазанчина.

1 апреля, среда

Соцсети Самарского театра оперы и балета

Видеотрансляция оперы "Борис Годунов"

2 апреля, четверг

20:00 — сайт СГИК

Лекция-беседа "Гекзаметр сценической речи" (12+). Ведут заведующая кафедрой сценической речи и ораторского искусства СГИК, доцент, заслуженная артистка РФ Елена Лазарева и старший преподаватель СГИК, актриса Самарского академического театра драмы им. М.Горького Елена Ивашечкина. Лекция-беседа включает в себя практический показ, обсуждение проблем сценической речи и роли классической школы в современном театре.

3 апреля, пятница

14:00 — соцсети Самарского академического театра драмы им. М.Горького

Премьера документального фильма, посвященного созданию спектакля "Вот так и живем" по рассказам Василия Шукшина. Документальный фильм состоит из большого интервью с артистами и режиссером, сцен из спектакля, а также архивных видео с репетиций. Спектакль поставлен чуть меньше года назад. Режиссер-постановщик Миша Лебедев слил воедино шесть рассказов писателя: "Беспалый", "Сапожки", "Жена мужа в Париж провожала", "Микроскоп", "Случайный выстрел" и "Верую!".

20:00 — сайт СГИК

Мастер-класс "Contemporary dance, технический класс" (6+) старшего преподавателя кафедры хореографии СГИК, лауреата международных и всероссийских конкурсов Ивана Брыкина.

4 апреля, суббота

Соцсети ЦРК "Художественный"

Цикл "Сделано здесь". Фильмы самарских кинематографистов. Документальный фильм "Максим Горький" (12+) — 2007 год, 24 мин. Из медиапроекта "Самарские судьбы" Виталия Добрусина.

Ранний период творчества классика мировой литературы Максима Горького тесно связан с Самарой. Его имя носит одна из красивейших улиц областной столицы, Центральный парк культуры, Академический театр драмы и многие другие учреждения.

Постоянные мероприятия и проекты

Музеи

Музей модерна запустил серию подкастов, где будут обсуждаться важные, на взгляд работников музея, темы в социокультурном пространстве: Что должно транслировать искусство? Какую роль играют кураторы в модернизме? Почему мы говорим о модерне в XXI веке?

В первой серии подкаста разговор о понятиях "Модерн" и "Модернизм" — http://samaramodern.ru.

Музей им. П. В. Алабина запустил цикл видео, приуроченных к 75-летию Великой Победы. В первом выпуске рассказывается о важнейших военно-морских кампаниях и о героях-моряках, служивших во флоте во время Великой Отечественной войны, в том числе о самарцах — https://vk.com/alabin_museum.

Также по музею можно совершить виртуальную экскрсию — http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/ekskursiya-po-muzeyu.php и посмотреть новый интересный видео-проект #open_фонды, где рассказывается о сокровищах, хранящихся в закромах музея — https://vk.com/alabin_museum?w=wall-3611243_8378.

Самарский областной художественный музей запустил свой youtube-канал, где выставляет мини-рассказы на одну минуту сотрудников музея о каком-либо предмете постоянной экспозиции. Уже есть три цикла — "Наш авангард", "Время историй" и "Запад есть Запад, Восток есть Восток…". Также здесь рубрика "Воскресная мастерская", где можно научиться делать гипсовый танк или сделать печать японского котика. Другие проекты Художественного музея можно найти в группе музея в соц.сетях — https://vk.com/artmus_samara.

Галерея "Виктория" обещала обновить свой youtube-канал https://www.youtube.com/user/Vika3094/videos, но уже сейчас там можно найти лекции Сергея Баландина, Константина Зацепина, Ильи Саморукова, Анастасии Альбокриновой, Владимира Потапова, Антона Польского, Павла Отдельного, Оксаны Стоговой, Бориса Клюшникова, Ирины Саморуковой и многих других, а также послушать концерт выпускников Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова.

Музей Эльдара Рязанова напоминает, что каждый желающий может совершить онлайн-экскурсию по музею — http://ryazanovmuseum.ru/forguests/video-ekskursiya-po-muzeyu/ и продолжает обновлять свои соцсети — https://vk.com/ryazanov_museum.

Литературный музей тоже следит за обновляемостью социальных сетей, и на своей странице https://vk.com/samlitmus предлагает, например, подборку воспоминаний современников об Алексее Толстом, посвященную выставке "Толстой: смена оптики" или рассказ об особых предметах, хранящихся в музее.

Тольяттинский художественный музей успел открыть выставку ксилографий "Золотой век японской графики. Картины ускользающего мира" в онлайн-формате и опубликовать мастер-класс по гравюре — https://vk.com/togliatty.art.museum.

Самарский епархиальный церковно-исторический музей на своей странице в социальных сетях ежедневно в рубрике #выставкаONLINE публикует подробный рассказ об экспонатах — https://vk.com/usecim.

МВЦ "Самара космическая" подготовил виртуальную экскурсию — http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya и предлагает поучаствовать родителям и детям в виртуальном проекте "Космический трек галактян" — http://samaracosmos.ru/news/track.html.

Кино

Посмотреть лекции Михаила Куперберга и найти ссылки на открытый показ фильмов можно на сайте Кинолектория в СОУНБ — https://vk.com/kinolektori_sounb. Например, здесь Михаил Куперберг рассказывает о фильме "Аталанта" (1934) французского режиссера Жана Виго.

ЦРК "Художественный" и Агентство социокультурных технологий подготовили целый план онлайн-мероприятий на карантин, в него входит публикация видеолекций и комментариев Валерия Бондаренко, фильмы медиатеки АСТ и работы самарских кинодокументалистов, представленные авторами, а также виртуальные выставки. Все это нужно искать в их соцсетях, например, в ВК — https://vk.com/crkhud. А подробный план будущих показов, вывешен на странице — https://vk.com/doc14305686_544708312?hash=3dd8897adb0f0144c2&dl=b40a39cb529e37604f.

Обратите внимание, что на сайте культура.рф — https://www.culture.ru/cinema/movies можно найти в открытом доступе для свободного просмотра фильмы из фонда отечественной и зарубежной классики — от "Войны и мира" https://www.culture.ru/movies/467/voina-i-mir до "Унесенных ветром" https://www.culture.ru/movies/415/unesennye-vetrom.

Литература

Областная научная библиотека предоставляет свободный удаленный доступ к информационным ресурсам и базам данных. Здесь можно получить доступ как к научным, так и художественным книгам. Подробнее — http://libsmr.ru/news/num/420.

На странице в соцсетях библиотеки можно найти мастер-классы https://vk.com/sounb63?w=wall-52437339_7597 к проекту "Сестра таланта" от Максима Замшева, Евгений Бабушкина, Андрея Олеха, новую лекцию "Абстрактный экспрессионизм: как Нью-Йорк украл идею современного искусства" от Ярослава Левина и презентацию нового романа Максима Замшева "Концертмейстер".

Самарская юношеская библиотека активно добавляет контент на свою страницу в соцсетях https://vk.com/bookcity, где публикуются обзоры на новые книги, лекции и подробный инструктаж, как можно подключиться бесплатно, по номеру читательского билета, к популярным книжным ресурсам.