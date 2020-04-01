Пьяный водитель устроил погоню с полицейскими в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске полицейские в результате погони задержали нарушителя ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью инспекторы ДПС увидели Lada Priora, водитель которой, заметив патрульный автомобиль, резко увеличил скорость. Полицейский подал сигнал остановиться, но автомобилист не подчинился.

Автоинспекторы преследовали и задержали водителя. У нарушителя не было документов, зато были признаки алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование. Машину отправили на спецстоянку.

Позже выяснилось, что 28-летний мужчина в июне 2017 г. нарушил ПДД и отказался проходить освидетельствование. Из-за этого его оштрафовали на 30 тыс. руб. и на полтора года лишили водительских прав. Штраф автомобилист до сих пор полностью не выплатил.

Теперь в отношении мужчины возбудили уже уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").