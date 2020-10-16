Жительница Самары подозревается в покушении на убийство своего новорожденного ребенка

Следственным отделом по Кировскому району города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

По версии следствия, 13 сентября 2020 г. женщина самостоятельно родила ребенка в квартире по месту жительства, а затем завернула новорожденного в пакет и оставила в квартире.

Малыша обнаружила родственница подозреваемой, когда пришла к ней домой и принесла продукты. Она же вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Со слов подозреваемой, она решила, что ребенок родился мертвый. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, причин и условий ему предшествующих.