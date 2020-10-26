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Жительница Самарской области получила грант в размере 100 тыс. руб. на открытие собственного бизнеса

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 октября в Самаре прошел объединенный финал федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства "Мама-предприниматель". Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла Алла Ковалик с проектом "Творческая мастерская "Игрушки из полимерной глины". В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее" грант в размере 100 000 рублей на развитие своего проекта.

Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель" разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело и эффективно сочетать заботу о семье и профессиональную самореализацию. Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа реализуется благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее" и Комитетом по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ", с 2016 года — вместе с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк "Открытие". В прошлом году программа "Мама-предприниматель" была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО "Корпорация МСП":

"Самореализация — это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе "Мама-предприниматель" мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье — не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!".

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее":

"Программа "Мама-предприниматель" — проект огромной социальной значимости. Более половины женщин в России рассматривают для себя возможность заняться предпринимательством, но большинству из них не хватает знаний в этой области или финансовых возможностей. А "Мама-предприниматель" может стать для них трамплином в счастливую жизнь, где не приходится выбирать между семьей и самореализацией. Из года в год мы видим, как благодаря программе сотни женщин обретают финансовую независимость и уверенность в своих силах. Именно поэтому фонд Amway "В ответе за будущее" поддерживает программу "Мама-предприниматель" уже много лет и не намерен прекращать!".

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие":

"Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа "Мама-предприниматель" помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела".

Финалу предшествовало пятидневное обучение основам предпринимательства в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани. Возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов региона получили по 24 жительницы каждого из этих городов. Участницы обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.

В день финала участницы представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых было много уникальных и интересных проектов. Кроме проекта победительницы эксперты высоко оценили целый ряд идей и направлений для бизнеса. Авторы 4 подобных проектов подарки от банка "Открытие".

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