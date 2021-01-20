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Преступления Происшествия

На ул. Аэродромной в Самаре закрыли незаконный игорный клуб

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на ул. Аэродромной в Железнодорожном районе пресекли деятельность незаконного игорного заведения в подвальном помещении жилого дома.

Во время проверки полицейские обнаружили и изъяли более 10 единиц компьютерного оборудования, с помощью которого осуществлялся выход в сеть Интернет для получения доступа к азартным играм.

Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности - безработный 26-летний житель Самарской области.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные организация и проведение азартных игр").

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