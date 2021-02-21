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Происшествия

Приставы передали на уничтожение 120 бутылок алкоголя

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большечерниговском районе к административной ответственности был привлечен индивидуальный предприниматель, торговавший алкогольной продукцией без соответствующей документации.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной продукции и ее уничтожения в связи с отсутствием сопроводительных документов.

120 бутылок с алкоголем были конфискованы, а затем переданы судебным приставам-исполнителям и  представителям Росалкогольрегулирования для уничтожения, сообщает региональное управление ФССП.

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