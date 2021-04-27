На Ямале будут судить новокуйбышевца за контрабанду наркотиков из Италии

Новоуренгойская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Новокуйбышевска Самарской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).

По версии следствия, в декабре 2020 г. мужчина совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил контрабандную поставку с территории Итальянской Республики в город Новый Уренгой различных видов наркотиков в целях личного употребления.

Заказ международного почтового отправления обвиняемый оформил и оплатил с мобильного телефона, находясь на станции Нартовая Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства из незаконного оборота изъяты.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новоуренгойский городской суд.