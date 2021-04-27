На Ямале будут судить новокуйбышевца за контрабанду наркотиков из Италии

Новоуренгойская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Новокуйбышевска Самарской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).
По версии следствия, в декабре 2020 г. мужчина совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил контрабандную поставку с территории Итальянской Республики в город Новый Уренгой различных видов наркотиков в целях личного употребления.
Заказ международного почтового отправления обвиняемый оформил и оплатил с мобильного телефона, находясь на станции Нартовая Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства из незаконного оборота изъяты.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новоуренгойский городской суд.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.