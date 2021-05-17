МегаФон: в Самарской области набирают популярность "мобильные прогулки"

За два месяца весны самарцы израсходовали на 35% больше трафика, чем годом ранее, сообщает МегаФон. В компании объясняют это сезоном длительных прогулок.
Самую высокую концентрацию любителей гулять по сети связисты обнаружили в Самаре, Тольятти и Сызрани. Города также стали лидерами региона по расходу интернет-трафика - с начала весны здесь загрузили объем данных, сопоставимый с 10 миллионами фильмов в HD-качестве.
Пик "мобильных прогулок" приходится на выходные дни после 15:00. Самым интернет-активным днем весной стало воскресенье. В этот день жители региона реже всего пользуются голосовой связью.
Наиболее активно телефонные переговоры ведутся в понедельник. В 2021 г. самарцы в принципе стали чаще прибегать к традиционной телефонной связи. Ежемесячно в среднем абонент МегаФона в регионе стал говорить на 25 минут больше, чем годом ранее.
Самые общительные — жители областной столицы, Тольятти и Сызрани, а также поселка Зубчаниновка, сел Кинель-Черкассы и поселка Безенчук.
Активизировалось и общение в социальных сетях. С начала весны почти на 40% трафика больше израсходовали в ВКонтакте, на 28% в Instagram и на 17% в сервисе коротких видео TikTok в сравнении с аналогичным периодом зимы.
Гуляют в Самарской области на самых высоких скоростях. По данным независимого исследования международной компании Ookla МегаФон четвертый год подряд сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания по итогам первого квартала по региону в сети LTE оператора составляет 24,75 Мбит/с.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет