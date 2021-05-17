МегаФон: в Самарской области набирают популярность "мобильные прогулки"

За два месяца весны самарцы израсходовали на 35% больше трафика, чем годом ранее, сообщает МегаФон. В компании объясняют это сезоном длительных прогулок.

Самую высокую концентрацию любителей гулять по сети связисты обнаружили в Самаре, Тольятти и Сызрани. Города также стали лидерами региона по расходу интернет-трафика - с начала весны здесь загрузили объем данных, сопоставимый с 10 миллионами фильмов в HD-качестве.

Пик "мобильных прогулок" приходится на выходные дни после 15:00. Самым интернет-активным днем весной стало воскресенье. В этот день жители региона реже всего пользуются голосовой связью.

Наиболее активно телефонные переговоры ведутся в понедельник. В 2021 г. самарцы в принципе стали чаще прибегать к традиционной телефонной связи. Ежемесячно в среднем абонент МегаФона в регионе стал говорить на 25 минут больше, чем годом ранее.

Самые общительные — жители областной столицы, Тольятти и Сызрани, а также поселка Зубчаниновка, сел Кинель-Черкассы и поселка Безенчук.

Активизировалось и общение в социальных сетях. С начала весны почти на 40% трафика больше израсходовали в ВКонтакте, на 28% в Instagram и на 17% в сервисе коротких видео TikTok в сравнении с аналогичным периодом зимы.

Гуляют в Самарской области на самых высоких скоростях. По данным независимого исследования международной компании Ookla МегаФон четвертый год подряд сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания по итогам первого квартала по региону в сети LTE оператора составляет 24,75 Мбит/с.