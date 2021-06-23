Уголовное дело в отношении Дмитрия Драча будет передано в суд до конца года

В среду, 23 июня, во время пресс-конференции в Самаре депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн прокомментировал движение уголовного дела, связанного с экс-руководителем областного бюро МСЭ Дмитрием Драчом.

"Следствие находится в финальной стадии. До конца текущего года уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу, надеюсь, не затянется — прокомментировал Александр Хинштейн. — С самого начала я заявлял и продолжаю настаивать: за совершения деяния Драч должен нести ответственность. Рад, что правительство РФ поддержало нашу позицию и контракт с Драчом продлен не был, несмотря на активную поддержку, которой он пользуется у руководства Минтруда РФ. Связываю это с земляческими, самарскими отношениями. Более детально эту тему разовьем позже — после 19 сентября и поступления дела в суд".

Напомним, Дмитрий Драч обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

В конце декабря 2020 г. в интервью Волга Ньюс Александр Хинштейн рассказывал, что продолжает добиваться от Минтруда РФ признания многомиллионного ущерба.