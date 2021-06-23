Уголовное дело в отношении Дмитрия Драча будет передано в суд до конца года

В среду, 23 июня, во время пресс-конференции в Самаре депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн прокомментировал движение уголовного дела, связанного с экс-руководителем областного бюро МСЭ Дмитрием Драчом.
"Следствие находится в финальной стадии. До конца текущего года уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу, надеюсь, не затянется — прокомментировал Александр Хинштейн. — С самого начала я заявлял и продолжаю настаивать: за совершения деяния Драч должен нести ответственность. Рад, что правительство РФ поддержало нашу позицию и контракт с Драчом продлен не был, несмотря на активную поддержку, которой он пользуется у руководства Минтруда РФ. Связываю это с земляческими, самарскими отношениями. Более детально эту тему разовьем позже — после 19 сентября и поступления дела в суд".
Напомним, Дмитрий Драч обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
В конце декабря 2020 г. в интервью Волга Ньюс Александр Хинштейн рассказывал, что продолжает добиваться от Минтруда РФ признания многомиллионного ущерба.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!