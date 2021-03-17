Александр Хинштейн добивается от Минтруда РФ признания ущерба по делу самарского бюро МСЭ

По инициативе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна федеральный парламент принял протокольное поручение думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в причинах "слепоты" Минтруда РФ. Федеральное ведомство отказывается признавать ущерб, нанесенный федеральной казне при покупке зданий для Самарского бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Также Александр Хинштейн приводит текст протокольного поручения, в котором сообщает, что, несмотря на обнаруженные следствием факты противоправных действий, из-за чего по завышенной стоимости были приобретены непригодные к использованию помещения, Минтруд РФ отказывается признавать ущерб, нанесенный интересам федерального бюджета.

"В этой связи прошу поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в правительстве РФ информацию о причинах отказа Минтруда РФ признавать нанесенный ущерб, а также о мерах, предпринимаемых для взыскания похищенных средств в бюджет", — отмечается в проекте протокольного поручения.

Напомним, в сентябре 2018 г. руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Самарской области" Дмитрий Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33 общей стоимостью 390 млн рублей. Расчет по контракту производился из федерального бюджета. Однако позже выяснилось, что стоимость помещений и земельного участка умышленно и необоснованно завысили вдвое. Реальная цена помещений и на тот момент составляла 151 млн руб., а завышение превысило 238 млн рублей.

Прокуратура Самары при проверке учреждения обнаружила хищение на сумму более 200 млн рублей из бюджета РФ. Кроме того, обнаружились многочисленные нарушения закона "Об оценочной деятельности" и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объектов. В марте 2019 г. было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а руководителя бюро МСЭ Дмитрия Драча задержали.

За это время он побывал под домашним арестом, однако позже был освобожден.

В конце декабря 2020 г. в интервью Волга Ньюс Александр Хинштейн рассказал, что продолжает добиваться от Минтруда РФ признания многомиллионного ущерба.

"Следственный комитет РФ направил официальное обращение в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Олеговича Котякова, потому что необходимо признание учредителем бюро МСЭ — Министерством труда — факта нанесения ущерба", — пояснял он тогда.

"Ранее, в 2019-м году, Минтруда отказалось признавать ущерб, отказалось даже выделять представителя для участия в следственных действиях. У меня нет ни тени сомнения, что руководитель бюро Дмитрий Драч действовал тогда в связке со своим тогдашним куратором, заместителем министра труда Григорием Лекаревым, увольнения которого из правительства я добился. Об этом свидетельствовал ряд факторов, в том числе то, как проходила эта сделка. 10 разных объектов приобретались у семьи бывшего президента банка "Солидарность" Михаила Калмыкова (Лекарев когда-то был вице-президентом этого банка).

"Сейчас я жду от Минтруда ответа на поставленные вопросы и, главное, решения о том, что действиями руководства МСЭ государству причинен ущерб. Одновременно с этим я от своего имени направил подробную бумагу на имя министра, переговорил с ним лично, довел эту ситуацию до вице-премьера, курирующего социальный блок, — до Татьяны Голиковой.

Если Минтруда откажется признавать ущерб (хотя я не понимаю, как это можно сделать при таких обстоятельствах), я пойду к Голиковой. Если и там не найду поддержки — пойду к председателю правительства. В любом случае я эту ситуацию так не оставлю", — делился Александр Хинштейн планами в декабре.

В начале февраля 2021 г. стало известно, что в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области произошла ротация кадров. Место прежнего руководителя Дмитрия Драча в связи с истекшим контрактом занял с приставкой и. о. его заместитель Константин Борисов.