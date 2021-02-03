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Общество

Уволили глава бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Главном бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области произошла ротация кадров. Место прежнего руководителя Дмитрия Драча занял с приставкой и.о. его заместитель Константин Борисов, сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Антон СЕНЬКО

"У Дмитрия Александровича истек контракт. Со вчерашнего числа и.о. руководителя назначен один из его заместителей - Константин Борисов", - уточнили в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы РФ Александра Хинштейн сообщал о многочисленных жалобах на МСЭ в регионе и настаивал на смене руководства. Вопросы вызывала и внутренняя работа бюро.

За это время экс-глава ведомства побывал под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве. Предполагалось, что Драч купил несколько объектов недвижимости для нужд бюро по завышенной цене у Эльвиры Калмыковой, которую СМИ называли супругой бенефициара группы компаний "Форра" Михаила Калмыкова.

По словам Дмитрия Драча, сейчас он отдыхает и пока планов по дальнейшей деятельности нет. Также экс-глава бюро добавил, что коллектив под его руководством сделал многое для граждан и инвалидов, а опыт работы МСЭ переняли 10 регионов страны.

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