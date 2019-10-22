Дмитрий Драч, которого подозревали в мошенничестве, вернулся на пост главы бюро МСЭ

В понедельник, 21 октября, Дмитрий Драч вернулся на должность руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Об этом он сообщил в Twitter.

"Дорогие друзья, коллеги! Сегодня сдал сертификационный экзамен по терапии и по МСЭ. С 21 октября приступаю к обязанностям руководителя. Я всегда жил учреждением и инвалидами, вкладывая свою душу в это. И ни один не может "кинуть" в меня камень, сказав, что это не правда", — написал Дмитрий Драч.

Напомним, в сентябре прошлого года Драч подписал госконтракт № 191-к/018 о приобретении у 74-летней гражданки Эльвиры Калмыковой зданий и сооружений по адресу Молодогвардейская, 33 (пересечение с ул. Венцека), где бюро арендовало площади для своей деятельности. За девять нежилых помещений, в том числе металлический ангар, казна отдала 390 млн рублей.

Эльвиру Калмыкову СМИ называют супругой бенефициара группы компаний "Форра" Михаила Калмыкова.

Оценку объектов перед сделкой проводило самарское ООО "Январь" Алексея Наумова.

Начальника областного бюро МСЭ оставили под домашним арестом до 20 июня В понедельник, 20 мая, Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве начальнику ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Дмитрию Драчу на один месяц - до 20 июня, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки учреждения. Надзорное ведомство обнаружило признаки хищения на 200 млн рублей.

В июле стало известно, что прокуратура же поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Дмитрия Драча.

По словам адвоката главы бюро МСЭ Эльчина Мамедова, на предварительном следствии не было добыто доказательств вины его клиента и поэтому уголовное преследование прекращено. Однако дело продолжают расследовать, предстоит большая работа по допросу множества свидетелей, в том числе работников федеральных структур — Минсоцтруда и Минсоцразвития. Драчу, скорее всего, будет отведен статус свидетеля и ему еще придется участвовать в следственных действиях.

"Драч и его покровитель-подельник, заместитель министра труда РФ Григорий Лекарев протоптали, очевидно, дорожку в прокуратуре. При необходимости пойду к Юрию Чайке. Уголовное дело прекращать никто не собирается", — прокомментировал тогда ситуацию депутат Госдумы Александр Хинштейн.