Начальника областного бюро МСЭ оставили под домашним арестом до 20 июня

В понедельник, 20 мая, Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве начальнику ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Дмитрию Драчу на один месяц - до 20 июня, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Дмитрий Драч подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). 22 марта Железнодорожный районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 мая.

Уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено после проверки работы учреждения сотрудниками прокуратуры Самары, обнаружившими признаки хищения на 200 млн рублей.

По версии правоохранителей, в сентябре 2018 г. Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33 (здание кондитерской фабрики купца А.А.Савинова) общей стоимостью 390 млн рублей. Расчет по контракту производился из бюджета РФ. Прокуратура, проверившая сделку, посчитала, что объект был переоценен более чем на 238 млн рублей.

Из документов госконтракта, заключенного 20 сентября 2018 г. по процедуре закупки у единственного поставщика, следует, что бюро МСЭ приобрело девять помещений общей площадью 6 тыс. кв. м и долю в земельном участке, равную 4,4 тыс. кв. м.

Участником сделки выступала 74-летняя Элеонора Калмыкова, которую СМИ называют супругой бенефициара группы компаний "Форра" Михаила Калмыкова.

С 2002 г. помещения и доля в участке принадлежали ООО "Контраст Плюс", где Элеонора Калмыкова выступала совладельцем. За несколько дней до сделки недвижимость была переоформлена на нее.

Ранее компания сдавала эти помещения в аренду бюро МСЭ. Договор аренды на 11 месяцев 2018 г. стоимостью 51 млн руб. пришлось досрочно прекращать из-за приобретения помещений в собственность ФКУ.

Оценку объектов перед сделкой проводило самарское ООО "Январь". По данным ИАС Seldon.Basis, его директором и единственным владельцем выступает Алексей Наумов. По адресу ООО (ул. Братьев Коростелевых, 152) также зарегистрирована автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия профессионального образования", где он числится ректором.

В рамках прокурорской проверки сотрудники ФБУ "Самарская лаборатория судебной экспертизы" провели собственную оценку недвижимости, сделав вывод, что на дату совершения сделки ее стоимость составляла 151,2 млн рублей.

Если исходить из оценки "Января", стоимость 1 кв. м в здании на Молодогвардейской, 33 составляет порядка 65 тыс. рублей. Судебные эксперты дают 25 тыс. руб. за 1 кв. м.

Примечательно, что бюро МСЭ продолжает арендовать еще часть здания на Молодогвардейской общей площадью 930 кв. м. До декабря 2019 г. организация заплатит за них 6,3 млн рублей.

Также бюро длительное время арендует у ООО "Форра" помещения в Тольятти. Последний контракт по помещению площадью 435 кв. м на Южном шоссе был заключен в феврале этого года (5,14 млн руб. за 11 месяцев).

Ставки, по которым ФКУ готово арендовать помещения, сильно варьируются. По действующему договору на ул. Молодогвардейской 1 кв. м обходится в 616 руб. в месяц, на Южном шоссе в Тольятти - в 1074 рубля. А в 2017 г. бюро удалось арендовать у Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера 37 кв. м на ул. Пионерской за 9,7 тыс. в месяц - то есть по 262 руб. за 1 кв. м.