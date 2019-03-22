Начальника областного бюро МСЭ взяли под домашний арест

В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района Самары под председательством судьи Лидии Кривоносовой поддержал ходатайство следствия об избрании подозреваемому в мошенничестве начальнику ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Дмитрию Драчу меры пресечения в виде домашнего ареста до 20 мая, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Дмитрий Драч подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено на днях после проверки работы учреждения сотрудниками прокуратуры Самары, которые обнаружили признаки хищения на 200 млн рублей.

По версии правоохранителей, в сентябре 2018 г. руководитель бюро Дмитрий Драч заключил госконтракт на приобретение 10 объектов недвижимости на ул. Молодогвардейской, 33 общей стоимостью 390 млн рублей. Расчет по контракту производился из бюджета РФ.

Но при проверке надзорного ведомства выяснилось, что стоимость помещений и земельного участка была умышленно и необоснованно завышена более чем в два раза. Так, реальная стоимость недвижимости на тот момент составляла 151 млн руб., а завышение цены оказалось свыше 238 млн рублей.

Кроме того, обнаружились многочисленные нарушения закона "Об оценочной деятельности" и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объектов.